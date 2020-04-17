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      У "Нафтогазі" готові повертати споживачам зекономлені гроші за газ

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      Гроші перерахували газзбутам / Дзеркало тижня

      Споживачі, що придбали газ в рамках акції "Газовий запас", можуть звертатись до своїх постачальників, аби розпорядитись зекономленими грошима з 20 квітня. Спеціалісти "Нафтогазу" уже провели звірку даних з усіма газопостачальними компаніями.

      Гроші за невикористаний ресурс "Газового запасу" уже надіслали на рахунки газзбутів. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв у фейсбуці.

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      Зазначимо, що акція "Газовий запас" дозволяла побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

      Побутовий споживач міг закупити на цих умовах до 25 тисяч кубометрів газу до 25 вересня 2019 року.

      Проте нова ціна на газ за січень – 4,65 гривні за кубометр виявилась нижчою за ціну "Газового запасу". Переплату українцям обіцяли повернути після опалювального сезону.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Андрій Коболєв Опалювальний сезон Газ Нафтогаз
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