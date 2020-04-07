У "Нафтогазі" очікують подальше падіння цін на газ для населення

Ціни на газ для населення в Україні й надалі знижуватимуться, як мінімум до початку літа. Причини – рекордні запаси газу в європейських сховищах, економічна криза та пандемія коронавірусу.

Про перспективи для українців платити за газ менше повідомляє пресслужба "Нафтогазу". Зверніть увагу Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020 Компанія очікує продовження здешевлення газу мінімум до початку літа,

– йдеться в повідомленні. З чим пов’язане падіння цін на газ з рекордними запасами газу в сховищах Європи та України;

теплою зимою;

економічною кризою;

пандемією коронавірусу у світі. У "Нафтогазі" додають, що ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, зокрема і для населення. Що відомо про зниження ціни на газ "Нафтогаз" у березні знизив ціни газ для населення на 14% у порівнянні з лютим. Вартість кубометра газу становить 4,3 гривні. Це найнижчий показник, починаючи з 2016 року.

у порівнянні з лютим. Вартість кубометра газу становить 4,3 гривні. Це найнижчий показник, починаючи з 2016 року. Водночас у компанії наголосили, що відповідно до урядових правил "Нафтогаз" не постачає газ напряму населенню . Виняток – Кіровоградська область. Та висловили сподівання, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження. Тобто вона не перевищуватиме 4,3 гривні за кубометр.