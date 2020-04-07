У "Нафтогазі" очікують подальше падіння цін на газ для населення
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Ціни на газ для населення в Україні й надалі знижуватимуться, як мінімум до початку літа. Причини – рекордні запаси газу в європейських сховищах, економічна криза та пандемія коронавірусу.
Про перспективи для українців платити за газ менше повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
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Компанія очікує продовження здешевлення газу мінімум до початку літа,
– йдеться в повідомленні.
З чим пов’язане падіння цін на газ
- з рекордними запасами газу в сховищах Європи та України;
- теплою зимою;
- економічною кризою;
- пандемією коронавірусу у світі.
У "Нафтогазі" додають, що ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, зокрема і для населення.
Що відомо про зниження ціни на газ
- "Нафтогаз" у березні знизив ціни газ для населення на 14% у порівнянні з лютим. Вартість кубометра газу становить 4,3 гривні. Це найнижчий показник, починаючи з 2016 року.
- Водночас у компанії наголосили, що відповідно до урядових правил "Нафтогаз" не постачає газ напряму населенню. Виняток – Кіровоградська область. Та висловили сподівання, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження. Тобто вона не перевищуватиме 4,3 гривні за кубометр.
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