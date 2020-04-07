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      У "Нафтогазі" очікують подальше падіння цін на газ для населення

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      У "Нафтогазі" очікують падіння цін на газ для населення до літа / epravda.com.ua

      Ціни на газ для населення в Україні й надалі знижуватимуться, як мінімум до початку літа. Причини – рекордні запаси газу в європейських сховищах, економічна криза та пандемія коронавірусу.

      Про перспективи для українців платити за газ менше повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

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      Компанія очікує продовження здешевлення газу мінімум до початку літа,
      – йдеться в повідомленні.

      З чим пов’язане падіння цін на газ

      • з рекордними запасами газу в сховищах Європи та України;
      • теплою зимою;
      • економічною кризою;
      • пандемією коронавірусу у світі.

      У "Нафтогазі" додають, що ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, зокрема і для населення.

      Що відомо про зниження ціни на газ

      • "Нафтогаз" у березні знизив ціни газ для населення на 14% у порівнянні з лютим. Вартість кубометра газу  становить 4,3 гривні. Це найнижчий показник, починаючи з 2016 року.
      • Водночас у компанії наголосили, що відповідно до урядових правил "Нафтогаз" не постачає газ напряму населенню. Виняток – Кіровоградська область. Та висловили сподівання, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження. Тобто вона не перевищуватиме 4,3 гривні за кубометр.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Газ Нафтогаз Новини України Європа Коронавірус COVID-19 Тарифи на газ Ціни
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