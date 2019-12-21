У "Нафтогазі" оприлюднили деталі нового газового контракту між Україною та Росією

Як запевнив виконавчий директор компанії "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко, контракт щодо транзиту газу між Україною та Росією буде підписано за європейськими правилами.

Відповідну заяву він зробив під час спільного брифінгу з міністром енергетики Олексієм Оржелем щодо газових домовленостей щодо транзиту з Росією.

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Особливості нової газової угоди між Україною та Росією:

Новий контракт буде підписано з оператором газотранспортної системи України, сертифікованим і відокремленим повністю від "Нафтогазу".

Водночас ця структура контрактів передбачатиме, що буде угода між "Газпромом" і "Нафтогазом" щодо організації транспортування.

Потім буде відповідна угода між "Нафтогазом" і відокремленим оператором ГТС на транспортування газу.

За європейськими правилами, ця транспортна угода є стандартною, тобто вона є стандартною для всіх учасників ринку. Це було суттєвим обмеженням для того, щоб укласти пряму угоду між "Газпромом" і відокремленим оператором ГТС. Тому і було задіяно цю структуру контрактів, але не одного контракту, коли є контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом", а також контракт з оператором,

– пояснив Вітренко.

Він додав, європейські правила також передбачають відповідні аукціони або, по-простому, потужності мають бути запропонованими всім зацікавленим користувачам у системі.

"Це буде зроблено. У цьому протоколі зазначено лише гарантовані обсяги на довгостроковий період, але водночас всі учасники ринку зможуть бронювати додаткові, які будуть пропонувати, зокрема, й через систему аукціонів. І таким чином, українська ГТС має бути завантаженою ще більше, ніж передбачає це протокол", – підсумував керівник "Нафтогазу".

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Під час цього ж брифінгу міністр енергетики Олексій Оржель додав, що новий газовий контракт передбачає перегляд позиції щодо майбутніх арбітражів. Крім того, одним із пунктів домовленостей між Москвою та Києвом щодо транзиту газу є виплата боргу за Стокгольмським арбітражем. Крім того, у новому протоколі про продовження транзиту газу до Європи немає жодної згадки про прямі поставки газу з Росії до України.