У "Нафтогазі" пояснили зростання ціни на газ, яке відбудеться у січні

У січні 2019 року вартість ціни на газ збільшиться на 28,5% і становитиме 5,5 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив таке зростання повільними темпами власного видобутку блакитного палива.

Якби був збільшений власний видобуток і підвищений рівень енергоефективності, то ціна на газ би не зросла, а впала, написав Вітренко у своєму фейсбуці.

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При власному видобутку Україна у 2020 році могла б експортувати газ, а не імпортувати. Тому ринкова ціна була б значно нижчою. І питання ціни на газ вже не могло би використовуватися для політичних спекуляцій. Таким чином ми платимо за некомпетентність і корупцію,

– заявив Юрій Вітренко.

Що відомо про зміну ціни на газ?У грудні 2019 року ціна на газ знизилася на 13% і становить 4 тисячі 277 гривень за тисячу кубометрів. Втім вже у вересні вона знову зросте і на понад 600 гривень буде дорожчою, ніж до зниження ціни – 5,5 тисяч за тисячу кубометрів.