У "Нафтогазі" сповістили, що чекає на "Газпром" через небажання платити

"Нафтогаз" має намір звернутися до судів в Європі, аби було заарештовано активи "Газпрому", оскільки ця російська компанія не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, але Україна все ж не буде вилучати російський газ із транзитного трубопроводу.

Таку заяву зробив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у коментарі інформаційній агенції Reuters.

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За його словами, стало зрозуміло, що Росія не буде виплачувати гроші, які присудив арбітраж, відтак він припускає, що у підсумку під арешт за рішенням судів потрапить російський газ, який зберігають у Європі, а не в Україні.

Як підкреслює Вітренко, "Нафтогаз" буде звертатися до європейських судів щодо цього питання.

"Нафтогаз" не буде намагатися заволодіти російським газом, який транспортується через українську газотранспортну систему (ГТС) для європейських клієнтів "Газпрому". Ми не хочемо створювати ніякої політичної неоднозначності тут, в ЄС, що Україна не є надійною транзитною державою", – зазначив комерційний директор української національної нафтогазової компанії.

Вітренко також припустив, що "Газпром" може повністю припинити транзит газу через Україну в 2020 році, перенаправивши його новими газопроводами. На його переконання, "Путін хоче покарати Україну", тому і може вдатися до такого кроку.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу.