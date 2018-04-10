У "Нафтогазі" відповіли на заяви Меркель про "Північний потік-2"

У "Нафтогазі" назвали "хорошою новиною" те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше публічно визнала наявність політичної складової в проекті "Північний потік-2" та підкреслила необхідність збереження транзиту територією України.

Про це йдеться у заяві "Нафтогазу".

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"Сподіваємося, що нова позиція Німеччини допоможе міністрам інших країн ЄС визначитися щодо запропонованих поправок до газової директиви, вже ухвалених Єврокомісією та Європарламентом", – зазначають у компанії.

У "Нафтогазі" наголосили, що "Північний потік-2" перестають називати комерційною справою навіть його прихильники.

"Він стрімко втрачає кучері ягнятка, з-під яких проступає його справжня сутність: геополітична зброя Кремля, направлена проти Європи", – йдеться в заяві.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Довжина газопроводу складе більше 1,2 тисячі кілометрів. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Партнери по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell і дві німецькі компанії – BASF і Uniper.



"Північний потік-2"зводять як альтернативу транзиту газу через Україну. Критики проекту вказують насамперед на те, що газопровід поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.