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      У нападника "Шахтаря" закінчився контракт з клубом, він заявив, що поїде грати за кордон

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      Сергій Гринь заявив, що не хоче грати в України
      Сергій Гринь заявив, що не хоче грати в України / shakhtar.com

      У вихованця донецького "Шахтаря" Сергія Гриня закінчився контракт з клубом і він став вільним агентом. Частину сезону футболіст на правах оренди провів у "Арсеналі", однак відмовляється продовжувати кар'єру в київському клубі.

      24-річний нападник заявив, що в жодному разі не гратиме за "Арсенал" Київ, який наразі є найгіршою командою в чемпіонаті України.

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      "Ні, в жодному разі. У мене була оренда в київському клубі від "Шахтаря", яка вже закінчилася. Але навіть якщо б вона тривала, я б все одно не вийшов на тренування у складі цієї команди", – цитує Гриня "Команда 1".

      Сергій підтвердив, що більше не пов'язаний контрактом з "Шахтарем". Окрім того, він заявив, що поки не зв'язувався з "гірниками" щодо продовження угоди, оскільки хоче грати за кордоном.

      "Цими питаннями більше займався мій агент, ми з ним це не обговорювали. Питання в тому, що я в принципі не хочу продовжувати кар'єру в Україні. У нас зараз у футболі відбувається легкий бардак, тому хочеться спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Думаю, я і так довго тут був і пора спробувати інший досвід", – резюмував нападник.

      На завершення Гринь підтвердив, що має варіанти щодо працевлаштування. "Сподіваюся, в найближчі дні ситуація в цьому питанні проясниться", – додав футболіст.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар ФК Арсенал-Київ
      Джерело: 24 Канал
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