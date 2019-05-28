У нардепа Гаврилюка з'явилася машина, у його дружини – квартира: тепер їх чекає перевірка НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає пояснень у 16 осіб щодо зазначеної у їх деклараціях інформації та по порушення процедури надання звітності.

На сайті НАЗК зазначається, що серед запрошених для надання пояснення осіб вказано прізвище народного депутата від Народного фронту Михайла Гаврилюка.

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Декларація нардепа за 2018 років має кілька суттєвих відмінностей від його звітності за попередній період. Так, у політика з'явився автомобіль, а його дружина розжилася квартирою. Причому, власницею квартири, згідно з декларацією, дружина нардепа стала ще у квітні 2017 року, тобто ця нерухомість, ймовірно, вже повинна була значитися у минулій звітності. Апартаменти площею 75,8 метрів квадратних розташовані у Коломиї, і там прописана маленька дочка депутата.

Машину Гаврилюк придбав у грудні 2018, однак в декларацію вирішив внести лише в березні поточного року. Нардеп купив китайський позашляховик 2008 року випуску.

Також серед запрошених до НАЗК народні та місцеві депутати, суддя, члени ЦВК та інші чиновники. Кілька викликаних невчасно повідомили агентству про суттєві зміни в майновому стані – це прокурор Харківської місцевої прокуратури № 4 Людмила Шандула, заступника начальника відділу ГСУ ГПУ Ігор Сендак, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста "Херсон – центральний" Євген Старенький та начальник відділу погашення боргу Києво-Святошинського управління ГУ ДФС Наталія Волощук.

До речі раніше Національне агентство з питань запобігання корупції викликало президента Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України) та народного депутата від БПП Андрія Павелка для надання пояснень.

НАЗК підозрює Павелка у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.