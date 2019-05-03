20:55
3 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чи існує насправді Путін. "Крадена" професія в Росії.
      Вєсті Кремля
      22:57, 2 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      У нас була дружня розмова: про що говорив канцлер Австрії із Зеленським

      197 Читать новость на русском
      Себастьян Курц
      Себастьян Курц / AP

      Новообраний президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Австрії Себастьяном Курцом. Останній охарактеризував перемовини як дружні та висловив підтримку нашій країні.

      Курц зазначив, що Україна залишається важливим партнером для Австрії та Євросоюзу. Тож нашу країну і надалі підтримуватимуть у впроваджень реформ і боротьбі з корупцією. 

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну

      Австрійський канцлер згадав і про мінські угоди, наголосивши у досягненні поступу у питанні на користь територіальної цілісності та суверенітету України. 

      2 травня Зеленський мав розмову із сенатором-республіканцем США Робом Портманом. Останній привітав Зеленського із новою посадою. Портман зазначив, що вони мають спільне бачення мирної, процвітаючої України, "вільної від корупції та зловмисного впливу Росії". Також висловив сподівання на тісну співпрацю з майбутнім Президентом України продовж наступних років.

      blog_ava
      Український боксер програв бій за пояс WBC, хоча ефектно відправив суперника в нокдаун: відео
      сьогодні
      5648
      Теги: Новини України Новини політики Австрія Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      сьогодні , 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      Уляна Корицька 165
      Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      сьогодні , 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      407
      Україна вміє переплавлювати президентів, Зеленський не стане виключенням, – Володимир В'ятрович
      сьогодні , 19:00 Україна вміє переплавлювати президентів, Зеленський не стане виключенням, – Володимир В'ятрович
      717
      Чи можлива інавгурація Зеленського на стадіоні: аналіз юристів
      сьогодні , 18:00 Чи можлива інавгурація Зеленського на стадіоні: аналіз юристів
      Ірина Поліщук 643
      Вартість навчання в університетах має бути економічно обґрунтована, – експерт
      сьогодні , 16:01 Вартість навчання в університетах має бути економічно обґрунтована, – експерт
      Ірина Поліщук 924
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук