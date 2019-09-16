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      У нас була проблема, – Богдан про закулісся зустрічі Зеленського з Коломойським

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      Богдан розповів про зустріч Зеленського з Коломойським
      Богдан розповів про зустріч Зеленського з Коломойським / Getty Images

      Зустріч із Коломойським Володимир Зеленський та його оточення вирішили ніяк не приховувати – не хотіли ховатися. Провели її через проблему, пов’язану із енергетичною незалежністю України.

      Одним із підпунктів для обговорення стали мітинги під "Укренерго" працівників феросплавних заводів Коломойського, про це сказав Керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

      Що каже президент: Зеленський розповів, про що говорив з Коломойським в Офісі Президента

      Зустріч з Коломойським відбулась 10 вересня в Офісі Президента. Він зазначив, що нараду скликали для того, аби "зрозуміти глибину цього процесу, глибину собівартості і глибину ціни на електроенергію для промвиробників".

      Треба кликати ту людину, яка приймає рішення...Була спільна думка: а чому ми маємо ховатися? Чому ми маємо увечері їхати на якісь заміські дачі, сидіти в якихось темних кімнатах темного ресторану?
      – пояснив він.

      Богдан додав, що кінцевих домовленостей по результатах зустрічі немає, однак вони "на шляху до компромісу".

      Працівники підприємств АТ "Запорізький завод феросплавів", АТ "Нікопольський завод феросплавів" і АТ "Дніпроазот" олігарха Ігоря Коломойського виходили з мітингом під будівлю НЕК "Укренерго" наприкінці липня. Головна вимога – надати знижені пільгові тарифи на електроенергію для своїх підприємств.

      Окрім того, він прокоментував інформацію про те, що в Коломойського є "певні наміри на "Криворіжсталь". Богдан наголосив, "не знає інтересів Коломойського, а знає інтереси держави".

      "З усіма (президент Зеленський – 24 канал) зустрічається. Комусь це подобається, комусь ні, але ми маємо говорити з усіма. Треба почути кожного", – додав Богдан.

      Богдан також підтвердив, що на зустрічі говорили і про розбудову Донбасу. Про те, що Коломойський у цьому допоможе, раніше заявляв Володимир Зеленський. Однак тоді український олігарх відповів, що "може пофарбувати ларьок".

      Розмови на цю тему велися. Ігор Валерійович закривається рішенням Англійського суду, за яким він не може витрачати більше певної суми на тиждень. Але він обіцяв, коли з'явиться така можливість, безпосередньо самому взяти участь,
      – сказав очільник Офісу Президента.

      До цього часу, за словами Богдана, Коломойський "буде рекомендувати своїм друзям і знайомим максимально допомагати доброчинності в різних напрямках".

      Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

      Хто був присутній на зустрічі в Офісі Президента?

      • Глава держави Володимир Зеленський;
      • Олігарх Ігор Коломойський ;
      • Голова ОПУ Андрій Богдан;
      • прем'єр-міністр Олексій Гончарук;
      • помічник президента Сергій Шефір;
      • міністр енергетики Олексій Оржель;
      • голова Комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус;
      • представник держави в наглядовій раді "Нафтогазу" Юлія Ковалів;
      • виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Офіс Президента Володимир Зеленський Президент України Ігор Коломойський Енергетика
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