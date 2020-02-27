У нас бюджет 5 мільярдів доларів, – Загороднюк пояснив, чому говорять про його відставку

Міністр оборони України Андрій Загороднюк не здивований, що є багато чуток про його відставку. Адже Міноборони має бюджет у 5 мільярдів доларів та є одним із найбільших землевласників у країні.

Андрій Загороднюк, міністр оборони України з 29 серпня 2019 року, прокоментував чутки про свою відставку в інтерв'ю виданню lb.ua.

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Чи піде Загороднюк у відставку

"У мене немає ні найменшого підтвердження від керівництва країни про те, що це так", – відповів Загороднюк на запитання, чи збираються його відправити у відставку.

Якщо президент України скаже, що не бачить більше мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Ніяких проблем,

– наголосив міністр.

І додав, що на цей момент він "не чув про невиконання якихось доручень, проєктів в Міністерстві оборони, які б зробили очевидною" його відставку.

Чому ширяться чутки про відставку глави Міноборони

"Ми категорично проти, щоб Міністерство оборони займалося бізнесом", – сказав Загороднюк.

У нас бюджет – 5 мільярдів доларів. Крім п'ятимільярдного бюджету, ми – ще й один з найбільших землевласників в країні. У нас 100 з гаком дочірніх підприємств,

– так відповів міністр на запитання, чому ширяться чутки про його відставку.

Зауважимо, 26 лютого у ЗМІ дуже активно обговорюють те, що нібито призначення Тігіпка в Кабмін – практично вирішене питання. Він може стати прем'єром, а може – лише віцепрем'єром, відповідальним за економічний блок.