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      У нас бюджет 5 мільярдів доларів, – Загороднюк пояснив, чому говорять про його відставку

      -
      Андрій Загороднюк, міністр оборони України з 29 серпня 2019 року / Міноборони

      Міністр оборони України Андрій Загороднюк не здивований, що є багато чуток про його відставку. Адже Міноборони має бюджет у 5 мільярдів доларів та є одним із найбільших землевласників у країні.

      Андрій Загороднюк, міністр оборони України з 29 серпня 2019 року, прокоментував чутки про свою відставку в інтерв'ю виданню lb.ua. 

      Читайте також: Україна може очікувати на підвищення статусу в НАТО у жовтні, – Загороднюк

      Чи піде Загороднюк у відставку

      "У мене немає ні найменшого підтвердження від керівництва країни про те, що це так", – відповів Загороднюк на запитання, чи збираються його відправити у відставку. 

      Якщо президент України скаже, що не бачить більше мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Ніяких проблем,
      – наголосив міністр. 

      І додав, що на цей момент він "не чув про невиконання якихось доручень, проєктів в Міністерстві оборони, які б зробили очевидною" його відставку.

      Чому ширяться чутки про відставку глави Міноборони

      "Ми категорично проти, щоб Міністерство оборони займалося бізнесом", – сказав Загороднюк. 

      У нас бюджет – 5 мільярдів доларів. Крім п'ятимільярдного бюджету, ми – ще й один з найбільших землевласників в країні. У нас 100 з гаком дочірніх підприємств,
      – так відповів міністр на запитання, чому ширяться чутки про його відставку. 

      Зауважимо, 26 лютого у ЗМІ дуже активно обговорюють те, що нібито призначення Тігіпка в Кабмін – практично вирішене питання. Він може стати прем'єром, а може – лише віцепрем'єром, відповідальним за економічний блок. 

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      26 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Кабінет Міністрів України Новини України
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