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"У нас гаряча фаза війни": Порошенко гостро висловився про агресію Росії на Донбасі

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Порошенко розповів про війну на Донбасі
Порошенко розповів про війну на Донбасі / Фото з відкритих джерел

На окупованій території Донбасу зараз триває саме "гаряча фаза" російсько-української війни, а не "заморожений конфлікт".

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції із спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом у Києві, передає "УНІАН".

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Хочу наголосити, що у нас сьогодні ніякий не заморожений конфлікт, як дехто намагається подати, у нас гаряча фаза війни, де Україна платить дуже високу ціну, захищаючи не лише наш суверенітет, а нашу територіальну цілісність, нашу незалежність, захищаючи свободу та демократію у світі,
– наголосив Порошенко.

Окрім того, глава держави констатував надзвичайну важливість міжнародної підтримки для України у питанні боротьби з агресією Росії.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що Росія почала військову агресію в Україні, окупувала Крим та частину Донбасу через українців, які навіть не допускають думки залишатися в рамках Радянського Союзу чи Російської Імперії.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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