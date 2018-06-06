"У нас гаряча фаза війни": Порошенко гостро висловився про агресію Росії на Донбасі

На окупованій території Донбасу зараз триває саме "гаряча фаза" російсько-української війни, а не "заморожений конфлікт".

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції із спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом у Києві, передає "УНІАН".

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Хочу наголосити, що у нас сьогодні ніякий не заморожений конфлікт, як дехто намагається подати, у нас гаряча фаза війни, де Україна платить дуже високу ціну, захищаючи не лише наш суверенітет, а нашу територіальну цілісність, нашу незалежність, захищаючи свободу та демократію у світі,

– наголосив Порошенко.

Окрім того, глава держави констатував надзвичайну важливість міжнародної підтримки для України у питанні боротьби з агресією Росії.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що Росія почала військову агресію в Україні, окупувала Крим та частину Донбасу через українців, які навіть не допускають думки залишатися в рамках Радянського Союзу чи Російської Імперії.