У нас кандидати не просто залежні від олігархів, насправді все складніше, – політолог про вибори

Українській політиці та її гравцям притаманно те, що у їхні рейтинги вкладає гроші великий бізнес. Це складний процес. Але існують інструменти, які можуть відбити бажання бізнесменів лізти у політику.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу заявив політолог Володимир Фесенко.

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"У США немає такої залежності кандидатів у президенти від олігархів, як у нас. Але я не згоден з тезою, що в Україні кандидати залежні від олігархів. Насправді, все складніше. Починаючи з 2000-х років, дуже часто проявляється такий феномен – олігархи, та й взагалі великий бізнес, починає вкладати в рейтинги кандидата. Тобто спочатку рейтинг кандидата, а потім у нього інвестують. Це як акції, які зростають, – у них теж інвестують", – зазначив експерт.

Проте наголосив, що вкладання грошей в політичну кампанію когось з кандидатів на 100% забезпечить спонсору низку преференцій у майбутньому.

Та не завжди спрацьовує залежність від грошей. Я чудово пам'ятаю розмову з одним із бізнесменів, який спонсорував кампанію Віктора Ющенка. Тоді молоді, але серйозні бізнесмени ставили на Ющенка. Так він мені сказав: "Ми чудово розуміємо, що після виборів Віктор Андрійович може нам сказати, мовляв, всім дякую, але я нікому нічого не винний". Частково, це спрацювало. До речі, Петро Поршенко сподівався тоді, що отримає посаду прем'єр-міністра, але її отримала Юлія Тимошенко і так далі,

– розповів Фесенко.

За його словами, бізнес може відмовитись бути частиною політичних ігор, якщо більш активно перевіряти його "на чесність".

Тобто ситуація більш складна. Для нашої політики – чи то вибори президента, чи то вибори парламентські, чи то вибори місцеві – характерна залежність від великих грошей. І це розірвати не так просто. Для цього потрібен цілий комплекс заходів. І якщо його будуть задіювати, як наприклад перевірку е-декларацій, то у багатьох бізнесменів зникне бажання лізти в політику,

– переконаний політолог.

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