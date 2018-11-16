У нас лише запис з Youtube, ну от з чим мені йти до суду? – Холодницький про "справу рюкзаків"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів журналістці 24 каналу свою версію причини закриття справи "рюкзаків Авакова". Холодницький каже, що слідство не змогло зібрати достатньо доказів причетності сина очільника МВС Арсена Авакова Олександра та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботара до завдання збитків державі.

Однією з основних причин керівник САП називає зміну показів одного з ключових свідків у справі екс-начальника департаменту матеріального забезпечення МВС Олега Шевчука. Мовляв, у протоколі допитів Шевчука в НАБУ вказано, що він підтверджує факт розмови про рюкзаки з Чеботарем, а вже на допиті у суді по частині питань сказав, що точно такого не пам’ятає.

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"Його покази кардинально відрізнялися. Якщо на папір він казав: "Я впевнений в тому", – то вже перед суддею, було здійснено його допит в судовому засіданні, сказав: "Я не пам’ятаю. Так, я працював на посаді начальника департаменту, але в мене тих рюкзаків, ручок, книжок і т.д., – у мене їх мільйони. Я не пам’ятаю. А Чеботар, як відповідальний замміністра за МТЗ, він мені часто звонив, бо це по роду його діяльності". З чим мені, ну не мені, а прокурору, йти до суду?" – сказав Холодницький.

Окрім того, очільник Антикорупційної прокуратури сказав, що експертиза не змогла чітко встановити автентичність іншого доказу – відеозапису, на якому Аваков-молодший і Чеботар, ймовірно, домовлялись про постачання рюкзаків в МВС. Мовляв, камеру, на яку СБУ здійснювали запис, було знищено в рамках іншого провадження. Слідству про це стало відомо вже після оголошення підозри. Носій, на який записувалось відео, детективам СБУ теж не надала.

Відео у справі "рюкзаків Авакова", де зафіксована розмова між ймовірно сином Авакова та ймовірно Чеботарем

"У нас у "справі рюкзаків" є лише запис з Youtube. Немає ні носія, ні пристрою. Нічого. Бо його не знайшло слідство. Немає нічого, розумієте? Нам обіцяли після підозри: "Ми вам все дамо, все знайдемо. Нам СБУшники все дадуть". Ніхто нічого не надав. І дев'ять місяців слідство ще тривало. Слідство я продовжував, бо ми сподівались. "Він чекає на неї, – як співав Пономарьов, – чекає на ту флешку". Але не дочекався. Коли вже прийшов час пік, з чим іти до суду?" – додав Холодницький.

Також на питання про іншу експертизу, яка встановила втричі менші збитки (майже 5 мільйонів гривень), які поклали на єдиного обвинувачуваного у справі харківського приватного підприємця Володимира Литвина, Холодницький сказав, що попередню експертизу, яка встановила понад 14 мільйонів гривень збитків, дискредитувало Міністерство юстиції.

Адвокати звернулися до Мін'юсту за рецензією. Мін'юст – це орган, який наглядає за всіма експертами в Україні. І там чи забрали ліцензію, чи дали їй догану, здається. В нас навіть вже та експертиза була дискредитована. Установа, яка наглядає за експертами – Мін'юст – дискредитували її своїм висновком, що ця рецензія є неправильною,

– заявив керівник САП.

На уточнення журналіски про те, що очільник Міністерства юстиції Павло Петренко є членом партії "Народний фронт", як і глава МВС Арсен Аваков, Холодницький відповів: "Я не можу це в справі в суді сказати, що, а ви знаєте, а Мін'юст очолює Петренко, а він "Народний фронт", а Аваков – це "Народний фронт", тому це тиск".

Холодницький додав, що прокурор не міг йти з такими доказами до суду, бо міг би понести за це кримінальну відповідальність. Мовляв, КПК передбачає відповідальність для представників обвинувачення, яке передає в суд справу по завідомо невинній особі або вину якої прокурор довести не може.

На запитання про те, який був інтерес обвинувачення у тому, щоб затвердити угоду зі слідством з останнім обвинуваченим у справі Володимиром Литвином, адже він визнав свою вину, але не викрив інших учасників схеми, керівник САП відповів: "Відшкодшкодування збитків – раз, забезпечення суспільної відповідальності – два, і те, що людина визнала вину. Прокурор прийняв це рішення, воно відповідає нормам КПК".

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У чому суть справи "рюкзаків Авакова"?Провадження стосується постачань до підрозділів Нацгвардії тактичних рюкзаків за завищеними цінами. У лютому 2015 року МВС уклало угоди з ТОВ "Дніпровенд" на покупку 5 тисяч рюкзаків вартістю 14,5 мільйона гривень і з ПП "Плігачов" на 1 тисячу рюкзаків вартістю 2,1 мільйона гривень.



Майже три роки знадобилося слідчим, аби зібрати докази у "рюкзаковій справі". Першими факт зловживання у закупівлі рюкзаків для української армії виявили журналісти розслідувачі. Однією з програм, яка взялася розслідувати справу, були "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший"). У 2016 році в інтернеті з’явився відеозапис розмови про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС між чоловіком, схожим на сина Арсена Авакова Олександра, та особою, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чеботаря. Журналісти "Схем" провели власне розслідування і навели факти, чому зйомка може бути справжньою. За допомогою антикорупціонерів вони кваліфікували ймовірно зафільмований злочин. Тож навколо Міністерства внутрішніх справ та самого Авакова розгорівся черговий тендерний скандал.



31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали трьох осіб у справі про закупівлю МВС6 тисяч тактичних рюкзаків за завищеними цінами. Серед затриманих був син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин. Їх підозрюють у розтраті 14 мільйонів гривень з державного бюджету. Згодом Авакову та Чеботарю було висунули підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем.



У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що ключових персоналій справи – Авакова-молодшого і Чеботаря – зі справи "вивели".

Нагадаємо, 11 вересня суд затвердив угоду про визнання винуватості між САП та Литвином. Підприємець відшкодував збитки державі у розмірі 4 мільйонів 855 тисяч гривень і 368 тисяч гривень судових витрат.



У липні 2018 року прокуратура повідомила, що не має доказів проти Авакова-молодшого і Чеботаря. Тоді юристи з антикорупційних громадських організацій почали говорити, що це результат політичних домовленостей. Мовляв, Холодницький вивів з-під підозр Авакова-молодшого, а йому за це пробачили "акваріумну справу". І по датам все співпадає, бо в квітні прокурор передав справу до суду, і вважав, що доказів достатньо, а в липні справу проти двох ключових фігурантів було закрито.



15 листопада Центр протидії корупці презентував "Реєстр злитих справ", куди вони включили справи, які закрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, та справи, в яких, на їх думку, затягується слідство. Серед 13 представлених була і справа "рюкзаків Авакова". Назар Холодницький натомість пообіцяв, що прокурори по всім 13 справам прозвітують по ним у відповідь.