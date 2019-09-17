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      У нас не перекладацька агенція, а департамент культури, – в ЛОДА пояснили вказівники з помилками

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      Зверніть увагу на частину вказівника з текстом "англійською"
      Зверніть увагу на частину вказівника з текстом "англійською" / Фейсбук користувача Alex Den

      Адміністрація Львівської області витратила понад 581 тисячу гривень на 51 дорожній вказівник, де міститься ознакування історичних та культурних місць чи видатних діячів. Вказівники виготовили і встановили, та чомусь ніхто не звертав уваги на абсурдність перекладу українського тексту англійською мовою. "Так вийшло", – кажуть у підрядника.

      Англійську знати не зобов'язані

      Помилки на вказівниках помітили перехожі та розмістили відповідні фотодокази у соцмережах. На знаках – помилковий, а часто абсурдний, переклад з української на англійську.

      Детально про цю історію: Пів мільйона гривень на знаки з помилками: гучний конфуз чи халтура чиновників з Львівщини

      Наприклад, на одному з таких знаків біля Сколе (траса "Київ – Чоп") словосполучення "повітовий провідник" в англійській частині переклали як "air condition" – "кондиціювання повітря".

      У нас не перекладацька агенція. Ми в тендері поставили те, що ми хочемо отримати. У нас департамент культури, а не міжнародних відносин, де всі зобов’язані знати англійську мову,
      – заявила директорка департаменту культури ЛОДА Мирослава Туркало у коментарі Zaxid.net.

      Журналісти видання з'ясували: щонайменше 7 працівників департаменту культури ЛОДА бачили цей переклад перед виготовленням вказівників, адже затверджували умови тендеру. Туркало припустила, що її колеги могли не звернути увагу на переклад. І додала, що й сама не володіє англійською "на достатньому рівні". Та надалі, пообіцяла голова департаменту, працівники будуть уважніше ставитися до своєї роботи.

      Зауважимо, на Львівщині другий рік поспіль реалізовують проєкт "Наша історія", який, серед іншого, передбачає встановлення зазначених і вже сумнозвісних вказівників. У липні 2019 департамент культури ЛОДА провів тендер на цих 51 знак, і майже на усіх – помилки.

      Що буде далі з вказівниками із помилками

      Компанія, яка виготовила знаки з помилками (ТзОВ "Дорожні знаки") гроші вже отримала – 581 тисячу гривень з обласного бюджету. І заступник директора компанії Ігор Прокоса підтвердив, що перекладом займалися його працівники.

      Перекладом займалися через гугл... І так вийшло. Наразі спеціалісти займаються коректним перекладом, ці помилки ми усунемо. Зрозумійте: текст складний, унікальний. Трошки не так щось вийшло,
      – пояснив Прокоса.

      "Дорожні знаки" обіцяють протягом тижня і за свої гроші виготовити нові вказівники – без помилок.

      blog_ava
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