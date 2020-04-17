У нас нема принтера, який друкує долари, – Зеленський сказав, як влада допомагає українцям

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава допомагатиме людям під час економічної кризи, яку спричинив коронавірус.

"У мене та у прем'єр-міністра, на жаль, немає вдома принтера, який друкує долари. Але ми теж багата країна, є розумні люди, тому треба визначити пріоритети – наше багатство люди, і їх треба зберегти, їм треба допомагати", – сказав президент у ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера.

До слова Що буде з українською економікою, скільки коштуватиме долар після коронавірусу: прогноз уряду

Він пояснив, що завдання держави зараз навіть не в забезпеченні комфорту, а у виживанні.

Як держава допомагає українцям