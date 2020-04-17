У нас нема принтера, який друкує долари, – Зеленський сказав, як влада допомагає українцям
Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава допомагатиме людям під час економічної кризи, яку спричинив коронавірус.
"У мене та у прем'єр-міністра, на жаль, немає вдома принтера, який друкує долари. Але ми теж багата країна, є розумні люди, тому треба визначити пріоритети – наше багатство люди, і їх треба зберегти, їм треба допомагати", – сказав президент у ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера.
До слова Що буде з українською економікою, скільки коштуватиме долар після коронавірусу: прогноз уряду
Він пояснив, що завдання держави зараз навіть не в забезпеченні комфорту, а у виживанні.
Як держава допомагає українцям
- Пенсіонерам, яким більше ніж 80 років, додали до пенсій 500 гривень. Ця надбавка буде діяти і після закінчення карантину. До наступного року буде розроблена програма і для 75+.
- Пенсіонерам, які отримують пенсію, 5 тисяч гривень і менше, додадуть до пенсій 1 тисячу гривень.
- З 1 травня буде індексація пенсій, тому у всіх пенсіонерів вона збільшиться.
- Розроблено велику програму для малого та середнього бізнесу, які вже постраждали і постраждають від кризи. Туди входять спрощення податкового тиску та кредитні канікули.
- Кількість робочих місць в Україні збільшуватимуть завдяки "Великому будівництву" інфраструктури.
- Україна започаткує іпотечні програми, які будуть орієнтовані зокрема на заробітчан. Це робиться для того, аби утримати українців вдома.
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