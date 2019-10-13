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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      У нас немає грошей на відбудову Донбасу, але будемо шукати, – голова фракції "Слуга народу"

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      Арахамія вважає. що питання фінансування відновлення Донбасу правильне, але передчасне
      Арахамія вважає. що питання фінансування відновлення Донбасу правильне, але передчасне / Радіо Свобода

      Необхідна на відновлення Донбасу сума може перевищувати 50 мільярдів доларів. Таких грошей країна не має, однак про це поки говорити зарано.

      Гроші на реінтеграцію Донбасу доведеться десь шукати, про це сказав глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Лівому берегу".

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      Арахамія зазначив, що "пов`язаних з реінтеграцією Донбасу витрат – мама не горюй".

      У американського уряду була нездійснена ініціатива щодо реінтеграції Палестини з фондом в 50 млрд доларів на три роки. Я думаю, що у нас суми можуть бути вищими,
      – сказав він.

      Водночас Арахамія зазначив, що питання про фінансування – "правильне, але передчасне". Так, шукати джерела фінансування потрібно буде після повернення контролю над територіями.

      "Навіть якщо станеться Нормандія, нам в один день не скажуть: "Все, забирайте Донбас". Переговорний процес буде довгим. Ми ж розуміємо, що в нас грошей на відбудову Донбасу немає", – заявив політик. 

      Лідер фракції "Слуга народу" додав, що гроші "десь доведеться брати". Коли з'являться передумови для поліпшення ситуації, до розв'язання питання залучать групу експертів.

      Ви зараз можете провести політичні переговори з партнерами про фінансування Донбасу, якщо на столі немає реалістичного плану? Неможливо,
      – наголосив Арахамія.

      Як ще оцінюють відновлення Донбасу

      Президент України Володимир Зеленський сказав, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

      Глава Міністерства інфраструктури України пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.

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      Він наголосив, що Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій додав, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Слуга народу Війна на Донбасі Гроші
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