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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У нас немає переваг з ким грати у наступному раунді, – тренер "Динамо" Хацкевич

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Олександр Хацкевич прокоментував суперника "Динамо" в плей-оф Ліги Чемпіонів
Олександр Хацкевич прокоментував суперника "Динамо" в плей-оф Ліги Чемпіонів

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував перемогу свого клубу над "Славією" (2:0) в рамках відбіркового раунду Ліги Чемпіонів.

Наставник киян зазначив, що після забитого голу кияни зменшили оберти і віддали гру в руки суперника.

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"Тяжка гра була, як і в Празі. Але наша команда терпіла і використали свої шанси. Ми почали добре, забили, а потім зменшили обороти, дозволяючи супернику активно грати на флангах, подавати і створювати гостроту. У другому таймі перебудувалися і знову забили", – сказав Хацкевич.

Також Олександр Хацкевич прокоментував наступного суперника в плей-оф Ліги Чемпіонів.

"У нас немає переваг з ким краще грати в наступному раунді – "Аяксом" або "Стандартом" – обидві команди сильні", – підсумував головний тренер "Динамо".

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Теги: Футбол Динамо Новини спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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