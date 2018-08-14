У нас немає переваг з ким грати у наступному раунді, – тренер "Динамо" Хацкевич

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував перемогу свого клубу над "Славією" (2:0) в рамках відбіркового раунду Ліги Чемпіонів.

Наставник киян зазначив, що після забитого голу кияни зменшили оберти і віддали гру в руки суперника.

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"Тяжка гра була, як і в Празі. Але наша команда терпіла і використали свої шанси. Ми почали добре, забили, а потім зменшили обороти, дозволяючи супернику активно грати на флангах, подавати і створювати гостроту. У другому таймі перебудувалися і знову забили", – сказав Хацкевич.

Також Олександр Хацкевич прокоментував наступного суперника в плей-оф Ліги Чемпіонів.

"У нас немає переваг з ким краще грати в наступному раунді – "Аяксом" або "Стандартом" – обидві команди сильні", – підсумував головний тренер "Динамо".

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