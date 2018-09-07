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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У нас немає права на помилку, – Михайлюк про матчі збірної України з баскетболу проти Іспанії

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / БК Черкаські Мавпи

У п’ятницю, 14 вересня, збірна України з баскетболу зіграє матч проти збірної Іспанії у кваліфікації Кубка світу. Ця гра відбудеться у Києві. Згодом у понеділок, 17 вересня, на українців очікує матч проти Чорногорії на виїзді. На ці матчі вдалося зібрати найсильніших українських гравців, у тому числі представників НБА Святослава Михайлюка та Олексія Леня.

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Святослав Михайлюк востаннє грав за збірну у 2014 році. Йому тоді було 17 років. Після того гравець відправився в США, де виступав за студентській лізі. А у 2018 році на драфті НБА (вибір командами нових гравців) був обраний командою "Лос-Анджелес Лейкерс").

"У клубі добре поставилися до мого бажання виступити за збірну. Мене без проблем відпустили. Я просто запитав, чи можна поїхати в збірну, ніхто не заперечував. Так що, так, з цим проблем ніяких не було", – заявив у коментарі iSport Святослав Михайлюк.

Попри те, що Михайлюк чотири роки не виступав за збірну, з більшість гравців він знайомий.

"Зараз з'явилися нові гравці, додалися молоді. Але тим не менш, основний кістяк залишився. Ми всі один одного знаємо. Всі грали разом в клубах або на змаганнях, тому відносини у всіх хороші", – розповів баскетболіст.

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Він також поділився своїми очікуваннями від мату проти Іспанії 14 вересня у Києві.

"Думаю, головна наша задача – грати та викладатися на сто відсотків. Добре взаємодіяти та слухати, що говорить тренер. І, звичайно, завжди треба намагатися виграти. Ми зараз в хорошій формі, я думаю. у нас все вийде. Я думаю, у нас зібрався один з найсильніших складів за останні 10 років. Зараз у нас немає права на помилку. Ми чекаємо, що на матч прийдуть багато уболівальників нас підтримати. Свої трибуни дуже сильно допомагають, особливо, коли в грі щось йде не так", – підсумував Михайлюк.

Варто додати, що окрім матчів з Іспанією, на українців очікують матчі з Чорногорією та Словенією я на виїзді, так і вдома. Також у групі є ще Туреччина та Латвія, з якими українці вже грали. На Кубок світу пройдуть лише три кращі команди у групі.

Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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