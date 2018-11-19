"У нас нікчемні договори": у Росії збунтувались найманці "Вагнера" та інших ПВК

Найманці російських приватних військових компаній подали позов на організаторів ПВК до Міжнародного кримінального суду через "нікчемні контракти".

Про це повідомив голова комітету Загальноросійського офіцерського зібрання Євген Шабаєв, передає "Радіо Свобода".

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Звернення до суду підписали 357 військових з 52 регіонів Росії.

Делегати запевняють, що "з російськими найманцями укладаються юридично нікчемні договори, які не регламентують роботу в умовах бойових дій".

Фактично цивільних осіб вводять в оману і вивозять з країни постійного проживання з метою незаконного використання у військових цілях. Оскільки ситуація не змінюється впродовж уже трьох років, ми просимо прокурора порушити кримінальну справу згідно зі статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме пункту "насильницьке зникнення людей",

– зазначили у документі.

Зазначимо, що Кремль неоднаразово заперечував присутність російських найманців у Сирії, на сході в Україні та інших країнах.

Нагадаємо, 7 жовтня 2018 року Служба безпеки України оприлюднила список із 206 позаштатних співробітників російської військової розвідки, які входили до так званої групи "Вагнера" та брали участь у бойових діях у Сирії. Серед них були й громадяни України.

Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок".



Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані.



Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".