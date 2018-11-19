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      "У нас нікчемні договори": у Росії збунтувались найманці "Вагнера" та інших ПВК

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      Найманці ПВК "Вагнера" не задоволені своїми контрактами (ілюстрація)
      Найманці ПВК "Вагнера" не задоволені своїми контрактами (ілюстрація) / dictaphone.org.ua

      Найманці російських приватних військових компаній подали позов на організаторів ПВК до Міжнародного кримінального суду через "нікчемні контракти".

      Про це повідомив голова комітету Загальноросійського офіцерського зібрання Євген Шабаєв, передає "Радіо Свобода".

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      Звернення до суду підписали 357 військових з 52 регіонів Росії.

      Делегати запевняють, що "з російськими найманцями укладаються юридично нікчемні договори, які не регламентують роботу в умовах бойових дій".

      Фактично цивільних осіб вводять в оману і вивозять з країни постійного проживання з метою незаконного використання у військових цілях. Оскільки ситуація не змінюється впродовж уже трьох років, ми просимо прокурора порушити кримінальну справу згідно зі статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме пункту "насильницьке зникнення людей",
      – зазначили у документі. 

      Зазначимо, що Кремль неоднаразово заперечував присутність російських найманців у Сирії, на сході в Україні та інших країнах. 

      Нагадаємо, 7 жовтня 2018 року Служба безпеки України оприлюднила список із 206 позаштатних співробітників російської військової розвідки, які входили до так званої групи "Вагнера" та брали участь у бойових діях у Сирії. Серед них були й громадяни України. 

      Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок".     

      Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані.   

      Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

      Теги: Новини Росії Війна у Сирії
      Джерело: 24 Канал
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