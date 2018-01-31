У нас шквал злочинності, поліція не справляється, – Чемерис про ситуацію в Україні

Український правозахисник Володимир Чемерис про "Національні дружини", які збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти Україну від зовнішньої агресії – в інтерв'ю 24 Каналу.

Про законність дій "Національної дружини"

– Не мають права ці люди патрулювати вулиці без представників поліції. Добровільні народні "дружини" не мають права проводити певні процесуальні дії. Вони не мають права оглядати, обшукувати та затримувати людей, тим паче вони не мають права закривати бізнес, який їм здався законним чи незаконним.

Читайте також: "Національні дружини": кишенькова армія, гітлерівці чи захисники громадського порядку?

– Якщо ж таке допустити, а насправді воно вже існує, то поліція або бездіє, або сприяє. Це все незаконно. Ці "Національні дружини" зареєстровані як громадські об’єднання (ГО). Немає у законі про ГО такою форми діяльності, як підтримання громадського порядку.

Про ситуацію зі злочинністю

– У нас шквал злочинності, це показує, що насправді поліція не справляється з захистом громадського порядку. Це ми всі бачимо без будь-яких додаткових факторів.

Це означає, що поліція не виконує покладені на неї законодавством і Конституції функції, тому що захищати повинна лише вона. А участь громадян у дотриманні громадського порядку може бути лише, як допомога поліції.

– Якщо надати такі права ("дружин" – 24), то будуть рейдерські захоплення, закриття бізнесу, будуть побиття людей (точніше вони вже є) за те, що люди мають інші погляди, за те, що вони у Facebook написали щось не те, будуть перевіряти документи, особисті речі або будуть застосовувати силу. Вони не мають права.

Про зв'язок "Національних дружин" з полком "Азов" – дивіться в інтерв’ю з Володимиром Чемерисом.