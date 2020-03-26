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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      У нас свій борг: Російська православна церква не збирається закривати храми через коронавірус

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      РПЦ вирішила обійтися без карантину на час епідемії коронавірусу / tass.ru

      Російська православна церква заявила, що не збирається тимчасово закривати свої храми через якусь там епідемію коронавірусу. У такий спосіб російські попи відповіли меру Москви Сергію Собяніну, який просив церкву долучитися до карантинних заходів.

      Попри загрозу розповсюдження коронавірусу в РПЦ заявили, що у них є свій борг перед вірянами. Про це повідомляє Интерфакс.

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      Ми виконуватимемо наш пастирський обов'язок духовенства щодо усіх тих вірян, які бачать для себе необхідність у нинішній важкий час прийти в храм для молитви про своїх близьких і про наш народ,
      – пояснили в РПЦ.

      Водночас там не пояснили, як боротимуться з поширенням епідемії коронавірусу у своїх храмах, коли на церковні обряди приходитимуть багато людей.

      Цікаво, що РПЦ пропонує й альтернативний варіант молитви – церковні богослужіння транслюватимуться на державних телеканалах. Утім вони відбуватимуть паралельно зі звичними молитвами у храмах.

      Як російська влада планує боротися з епідемією коронавірусу?У російських містах для боротьби з коронавірусом починають запроваджувати карантинні заходи. Так у Санкт-Петербурзі до кінця квітня закриються розважальні центри, кафе і нічні клуби, у Москві – на тиждень закривають усе, крім аптек і продуктових магазинів.

      Через паніку ще раніше Росія заборонила експорт крупи, аби гречки точно усім вистачило. Крім того, у Держдумі зареєстрували законопроєкт, який дозволяє вводити надзвичайний стан на території держави рішенням уряду.

      Коронавірус у Росії: коротко

      Станом на 26 березня у Росії зафіксували вже 840 випадків зараження коронавірусом. Через епідемію в Росії померли вже троє людей.

      Лише за останню добу там зафіксували 182 нові випадки захворювання, а найбільше хворих у Москві – 546 з 840.

      як уберегтися від коронавірусу
      Прості правила, як вберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Москва Новини Росії Коронавірус Covid-19 РПЦ Курйозні новини
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