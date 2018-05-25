У нас своїх зрадників вистачає, – Приходько про позбавлення Кобзона нагород України

Відома співачка Анастасія Приходько прокоментувала позбавлення всіх українських нагород російського естрадного співака Йосипа Кобзона, зауваживши, що спершу треба "розбиратися" з українськими зірками, які активно гастролюють у РФ.

Про це артистка написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Все розумію, але дивно - чого першим, то Кобзон? У нас тут своїх зрадників вистачає. Давайте спочатку розбиратися з, так би мовити, "нашими" , а потім з тими…", – написала Приходько.

Окрім того, співачка запропонувала серйозний план дій того, кого і за що варто позбавити нагород і звань в Україні.

Пропоную: почнемо позбавляти звань тут, тоді і менш їздити будуть! За концерти в Росії та на території Криму позбавляємо права на виступи у своїй державі, зі зняттям всіх нагород! Та виступу на ТВ та радіо! Бо в нас йде війна і ми, українці, не можемо бити поклони в Кремлі ніяк. Співаючи в тому числі!

– наголосила Приходько.

Нагадаємо, 24 травня Україна позбавила всіх державних нагород скандального російського співака і депутата Держдуми Йосипа Кобзона, який підтримує проросійських бойовиків і неодноразово приїжджав на окупований Донбас.