У нас тепер спільний ворог, – Генсек ООН закликав припинити усі бойові дії у світі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення вогню у всьому світі через глобальне поширення коронавірусу. Увесь світ зіштовхнувся зі спільним ворогом – Covid-19.

Про це він заявив у своєму офіційному відеозверенні. За його словами, зараз потрібно заморозити військові конфлікти та зосередитися на реальній війні за людські життя.

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Вірус не має громадянства чи етнічної приналежності… Зараз людство потребує цього більше, ніж будь-коли,

– закликав Антоніу Гутерреш.

Він наголосив, що мирне населення на територіях, де триває війна, є найбільш беззахисним в умовах поширення коронавірусу. Люди не мають належного доступу до медичної допомоги.

Антоніу Гутерреш додав, що спецпосланники Генерального секретаря ООН вестимуть діалог зі сторонами конфлікту, щоб за закликом до припинення вогню настали реальні дії і на територіях, де триває війна, готуватися протидіяти пандемії.

Today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world.



It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives – the #COVID19 pandemic.https://t.co/F6JRA6ekvZ pic.twitter.com/7WgtFMk5GC — António Guterres (@antonioguterres) March 23, 2020

Зверніть увагу! З 22 березня лінію розмежування на Донбасі практично повністю закрили із незначними винятками. Та це не перешкоджає проросійським бойовикам влаштовувати вогневі провокації і навіть збільшувати кількість обстрілів позицій ЗСУ. У 2020 році на Донбасі загинув 41 український військовий.

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