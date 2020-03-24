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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У нас тепер спільний ворог, – Генсек ООН закликав припинити усі бойові дії у світі

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      Антоніу Гутерреш закликав до миру / ООН

      Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення вогню у всьому світі через глобальне поширення коронавірусу. Увесь світ зіштовхнувся зі спільним ворогом – Covid-19.

      Про це він заявив у своєму офіційному відеозверенні. За його словами, зараз потрібно заморозити військові конфлікти та зосередитися на реальній війні за людські життя.

      Актуально Криза в галузі охорони здоров'я через коронавірус найбільша за всю історію ООН, – генсек

      Вірус не має громадянства чи етнічної приналежності… Зараз людство потребує цього більше, ніж будь-коли,
      – закликав Антоніу Гутерреш.

      Він наголосив, що мирне населення на територіях, де триває війна, є найбільш беззахисним в умовах поширення коронавірусу. Люди не мають належного доступу до медичної допомоги.

      Антоніу Гутерреш додав, що спецпосланники Генерального секретаря ООН вестимуть діалог зі сторонами конфлікту, щоб за закликом до припинення вогню настали реальні дії і на територіях, де триває війна, готуватися протидіяти пандемії.

      Зверніть увагу! З 22 березня лінію розмежування на Донбасі практично повністю закрили із незначними винятками. Та це не перешкоджає проросійським бойовикам влаштовувати вогневі провокації і навіть збільшувати кількість обстрілів позицій ЗСУ. У 2020 році на Донбасі загинув 41 український військовий.

      Поширення коронавірусу на окупованих Росією українських територіях: головне

      • У Севастополі з 19 березня закрили усі школи, а вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання. За даними Росспоживнагляду, в окупованому Криму понад 130 осіб перебувають "під наглядом" через відвідини територій із фіксуванням випадків коронавірусу або контактів з потенційними його носіями.
      • Раніше постійне представництво України при ООН заявило, що відповідно до IV Женевської конвенції, Росія як держава-окупант повинна забезпечити достатню гігієну і медичну допомогу жителям Криму.
      • Окрім того, Росія повинна інформувати міжнародну спільноту про заходи, які вживаються для боротьби з поширенням COVID-19 в окупованому Криму.
      • Коронавірус на окупованому Донбасі поширився з Горлівки Донецької області. Туди його завезла жінка, яка подорожувала через Москву у Китай.
      • Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що на окупованому Донбасі коронавірус можливий у понад 600 людей. Втім там досі немає тестів на виявлення коронавірусу.
      • Раніше через епідемію коронавірусу від бойовиків на Донбасі відмежувалася Росія. Вона заборонила в'їзд з окупованих територій усім, крім російських громадян.
      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Війна у Сирії Війна Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території Антоніу Гутерреш ООН Новини політики
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