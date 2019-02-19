"У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа

Очень странная история выходных – объявление Трампом в США Чрезвычайного положения. Но после этого он улетел во Флориду – играть в любимый гольф. Уже два дня у Трампа все нормально, никакого ЧП нет. Это настоящее безумие, но единственное, что его сейчас занимает – это юмористическая передача SNL.

Автором идеи про ЧП стал президент Америки – Дональд Трамп. Демократы в Конгрессе дали ему всего 1,4 миллиарда на строительство стены на границе с Мексикой. Он же хотел почти шесть миллиардов.

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Есть в Америке одно базовое, фундаментальное правило, на котором было построено величие этой страны. Оно гласит "No Taxation Without Representation" – это означает, что никакие налоги не могут быть введены без согласия представителей народа – то есть, парламента. Кроме того, только парламент имеет право решать, на что именно пойдут собранные деньги.

Это сделано не просто так, специально, чтобы не допустить появления диктатуры, когда лидер страны сам решает, как и на что тратить народные деньги. Что же мы получили сейчас? Именно такую ситуацию: под предлогом ЧП президент готов залезть в бюджет Пентагона и местного аналога МЧС, чтобы пустить их деньги на строительство Великой мексиканской стены.

Ладно бы, эти действия были оправданы настоящим ЧП. Ну, скажем, с юга на США шла настоящая толпа зомби, и действовать надо было сию секунду. Тогда такие меры можно понять.



Дональд Трамп

Но в действительности никакого ЧП нет. Более того, число нелегалов, лезущих через границу, постоянно снижается. То есть положение не чрезвычайное, а чрезвычайно хорошее, оно становится все лучше и лучше. Это полностью выдуманное ЧП.

Оппоненты Белого дома уже пообещали подать в суд на президента, так как он пошел на абсолютно нелегальные меры – против самой сути Соединенных Штатов Америки. И вы знаете, у меня есть надежда, что они победят.

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Живет в США такая Энн Колтер – похожая на смерть женщина-политолог, которая считается одним из самых влиятельных голосов у республиканцев. Именно она вместе со своими единомышленниками здорово промывала мозги американцам, чтобы те в 2016 году проголосовали за Трампа.

Так вот, даже до нее начинает доходить, что что-то пошло не так. Последнее заявление Колтер насчет инициативы Трампа звучит так: "У нас только одна чрезвычайная ситуация: наш президент – идиот". Кстати, удивительное дело – сам Трамп как будто тоже с этим согласен. Сразу после всего этого скандала и объявления чрезвычайного положения в США он отправился не на границу с Мексикой, не в Пентагон и не в Белый дом.

Он сел президентский самолет и улетел в солнечную Флориду – играть в любимый гольф. Вот, два дня уже играет. У него все нормально, никакого чрезвычайного положения нет.

Это настоящее безумие, но единственное, что его сейчас занимает – это юмористическая передача SNL. Там Трампа очень смешно изображает американский актер Алек Болдуин.



Актер Алек Болдуин пародирует Трампа

На выходных, Сидя на поле для гольфа, президент США написал по этому поводу даже специальный твит, в котором выразил свою обиду на создателей сатирического скетча. Сказал, что они к нему относятся несправедливо, и что надо бы ими заняться.

В ответ многие пользователи твиттера написали своему президенту, что он точно сошел с ума, если во время общенационального Чрезвычайного положения играет в гольф, смотрит пародийные передачи и собирается их цензурировать. Пожалуй, это тоже вполне справедливое замечание. Президент США и правда ведет себя все более и более удивительно.

Москва в Солсбери

Самая свежая и самая дикая история последних дней – это, пожалуй, появление огромного российского флага на стене кафедрального собора города Солсбери в Великобритании.

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Собор этот старый, строить его начали еще в 1220 году, поэтому время от времни его надо ремонтировать. У одной из его стен сейчас стоят строительные леса, на которых работают реставраторы.

В ночь на воскресенье кто-то залез туда и вывесил этот флаг. Цель этой акции не очень ясна, но зато примерно понятно, кто за ней стоит.



Флаг России на соборе в Солсбери

Еще перед Новым годом телеканал Russia Today начал рассылать коллегам поздравительные шоколадные торты в виде этого же собора. Тогда журналисты телеканала написали в твиттере, что боятся его сами есть.

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Если кто забыл: почти год назад в британском городе Солсбери произошло массовое химическое отравление. Сначала чуть не погибли бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а затем – еще двое британских подданных, одна из которых все-таки умерла.



Отравление в Солсбери

Следователи тут же выяснили, что люди были отравлены химическим веществом "Новичок", которое делают в России. Чуть позде были названы главные подозреваемые в этом преступлении – действующие офицеры российской военной разведки Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Владимир Путин приказал им выступить в эфире все того же телеканала RT, чтобы объявить о своей непричастности к этой истории. Эффект был противоположный: даже те, кто сомневался в их вине, тут же в нее поверили, так как Чепига и Мишкин показали себя абсолютными лгунами и болванами.

Над ними посмеялась вся планета. Но самые глупые шутки Солсбери и яда "Новичок" стали очень популярны в самой России. Там сейчас делают футболки, пиво, коктейли, кофе и даже подсолнечное масло под названием "Новичок". Более того, собор в городе Солсбери, о котором до всего этого мало кто знал, сейчас стал очень популярен у туристов из России.

Я почти не сомневаюсь, что за появление флага на стене собора в Солсбери несет ответственность одно из российских государственных ведомств. Честно сказать, почти не сомневаюсь, что это Russia Today. Это в их стиле, да и какой частный человек станет жертвовать деньгами, свободой и визой ради очень больной и абсолютно безумной шутки? В нормальном мире таких просто нет.

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Сейчас полиция Солсбери уже начала следствие. Думаю, им не составит труда отыскать человека, залезшего ночью на собор, и примерно его наказать.

Но а вообще, уровень цинизма этой акции, конечно, запредельный. И он неплохо демонстрирует, какой настоящий ад сейчас в головах людей, занимающихся внешней политикой Москвы. И вы знаете что, сейчас они этот ад вокруг себя, во внешний мир, но он к ним обязательно вернется.