У нас відібрали Крим і намагаються нахабно забрати Донбас, – Джамала про агресію Кремля

Українська співачка кримськотатарського походження, та переможниця Євробачення-2016 Джамала заявила, що ЗМІ повинні приділяти більше уваги трагедіям в українській історії, щоб подібне більше не повторювалося.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю виданню Styler.

"Шкода, коли вмикаєш телевізор, а там – нічого про наших героїв. Шкода, що є дати, про які просто забувають – Бабин Яр, Голодомор, Депортація кримських татар тощо. У новинах про це говорять ну дуже поверхнево, немає ніякої освіти з екрану. Навіть у вік інтернету, коли ти сам можеш знайти необхідну інформацію, все одно залишається дуже багато людей, які дивляться телебачення", – зазначила вона.

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За словами переможниці Євробачення-2016, недостатня увага з боку українських ЗМІ до таких важливих тем призводить до байдужості більшості українців до подібних трагедій у майбутньому.

Такі теми мають подаватися так, щоб кожен відчував – це і його біль також! А не просто колись там, у радянські часи, приїхали, депортували, вбили… Ні, це стосується кожного: мене і тебе! От ми собі думали, що живемо у сучасні часи, коли, начебто, все прозоро в цьому світі і вже не можна щось зробити тишком-нишком. А бачите, як вийшло. Просто у нас на очах відібрали Крим! У нас на очах намагаються так само нагло відібрати Донбас,

– наголосила Джамала.

Окрім того, співачка звернула увагу на те, що всі українці, незалежно від походження, повинні з повагою і увагою ставитися до історії та проблем різних національностей, які проживають на території України.

"Мене навіть трохи ображає, коли згадують про депортацію кримських татар і подають це так, нібито це відбулось не з нашим народом, а з кимось, хто не має до України відношення… Коли згадують про Голодомор, то я сприймаю це як своє горе. Я не відокремлюю історію українців та кримських татар, ми всі постраждали від Російської Імперії та Радянського Союзу. Для мене все це відбувалося в одній країні, з одним народом – моїм. Ким би ти не був за національністю, якщо ти живеш в Україні, ти – українець. В сенсі політичної нації. І ти працюєш для того, щоб зробити свою країну кращою. Мене ображає підхід, що є "якісь кримські татари, вони живуть в Криму, і мене їх проблеми не стосуються, а є українці, і їх трагедії – мої трагедії", – підсумувала Джамала.