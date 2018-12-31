''У нас війна": Епіфаній пояснив, чому не згадує під час служби главу РПЦ Кирила

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, що не поминає під час літургії в церкві главу РПЦ патріарха Кирила.

Про це очільник ПЦУ повідомив в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

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За його словами, він пояснив, що не буде робити цього через війну на Донбасі, яку почала Росія після незаконної анексії Криму.

На даний час я не поминаю, бо ми перебуваємо в стані війни. І тому український народ не сприймає того, щоб новообраний предстоятель поминав ім’я російського патріарха,

– заявив Епіфаній.

Зазначимо, поминання предстоятелів помісних православних церков у суворій відповідності до їхніх місць у диптиху є однією із ключових ознак церковного спілкування між ними.

Зараз у світі є 14 визнаних помісних православних церков. Першим у цьому списку є Вселенський патріархат, а Православна церква України після отримання Томосу буде мати 15 місце.

До слова, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні. Раніше у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, де ухвалили рішення, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.