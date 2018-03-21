У NASA будують космічний корабель, який захистить Землю від астероїдів

Ліверморська національна лабораторія, що входить до структури Каліфорнійського університету в США, приєдналися до національної групи планетарної оборони, яка розробила концептуальний проект космічного корабля для захисту від астероїдів.

Про це пише Spacedaily.com.

Назва корабля – HAMMER (Hypervelocity Astoid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle). Його протяжність складає 9 метрів, а вага 8,8 тонн.

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Корабель є модульним. Його можуть застосовувати як таран для відхилення астроїда, або ж він може стати носієм ядерного заряду для знищення астероїда.

HAMMERу вже підшукали місію – він має відхилити від орбіти астероїд 101955 Bennu площею близько 500 метрів квадратних і вагою понад 79 мільйонів тонн. Цей астероїд може зіткнутися з Землею 25 вересня 2135 року.

Шанс, що він наблизиться до Землі на близьку відстань складає 1 з 2700, фахівці мають намір відвести його з небезпечної орбіти. У разі зіткнення потужність вибуху складе близько 1,2 гігатонн (це в 80 тисяч разів більше енергії бомби, яку скинули на Хіросіму).

Проект реалізується спільно NASA, комісією з ядерної безпеки і Ліверморською лабораторією.