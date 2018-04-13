У NASA назвали астероїд, зіткнення з яким загрожує людству

Фахівці NASA вважають, що астероїд "Бенну" є найнебезпечнішим з усіх відомих астероїдів, які перебувають поблизу від Землі.

Про це пише видання "Новое время".

У NASA пропонують кілька сценаріїв, які можуть захистити планету від зіткнення. Нове дослідження показало, що ризик зіткнення "Бенну" із Землею більший, ніж вважалось раніше.

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Цей астероїд виконує повний оберт навколо Сонця за 1,2 земного року, має діаметр 500 метрів.

Начебто не такий вже гігант (так гіпотетичний астероїд, який вбив динозаврів, мав 10 км в діаметрі), але швидкість його зіткнення із Землею може скласти 12 км/с. Таке зіткнення буде порівняти з ядерним вибухом потужністю 1 150 мегатонн у тротиловому еквіваленті,

– сказано у матеріалі.

Очевидно, що зіткнення з "Бенну" стане не такою глобальною катастрофою, як історія з динозаврами 65 мільйонів років тому. Однак, у тому регіоні, який зачепить астероїд, утвориться кратер до 5 кілометрів у діаметрі глибиною близько 400 метрів. А уся територія в радіусі 10 кілометрів буде засипана кам'янистим дощем. Також зіткнення спровокує землетрус магнітудою до 7 балів.

За прогнозами фахівців, зіткнення з "Бенну" може відбутися у період з 2169 по 2199 роки.

Ймовірність зіткнення складає 1 до 2,700. І хоч шанси для зіткнення невисокі, та вірогідність удару "Бенну" значно вища, ніж в інших астероїдів.

Відтак, фахівці пропонують створити автоматичну місію з фарбування астероїда. Так, безпілотний корабель має відправитись до "Бенну", щоб покрити половину поверхні світлою фарбою.

"Фарбування поверхні половини астероїда в інший колір змінить його теплові властивості і змусить змінити свою орбіту", – пояснив менеджер проекту OSA OSIRIS-REx Flight Dynamics від NASA Майкл Моро.