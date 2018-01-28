У NASA розповіли цікаві факти про Плутон

Науковці з Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору поділись інформацією про карликову планету Плутон.

Про це NASA написало на своїй сторінці у Twitter.

"А ви знаєте, що Плутон має: блакитне небо, також обертаючі супутники досягає Скелясті гори ️mountains ️a у формі серця льодовик розмір Техас & Оклахома", – йдеться в дописі до фото.

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Головний дослідник "New Horizons" Алан Стерн з Південно-західного науково-дослідного інституту додає, що Плутон, який менший за супутник Землі Місяць втричі, має високі скелясті гори, але вони вкриті червоним снігом.

Гори на Плутоні, вкриті червоним снігом

Окрім того, на Плутоні є льодовик у формі серця, розміром, як штати Техас і Оклахома, що у США.

Did you know Pluto has:



️blue skies ️

️spinning moons

️mountains as high as the Rockies

️a heart-shaped glacier the size of Texas & Oklahoma



Join us as we explore this diverse world in the episode of our Gravity Assist podcast: https://t.co/HdkwS88Qd0 pic.twitter.com/tuaf0wiLBd — NASA (@NASA) 27 січня 2018 р.

Небо Плутона – підсвічені сонцем нижні шари атмосфери