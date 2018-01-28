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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У NASA розповіли цікаві факти про Плутон

00:21, сьогодні 1208 Читать новость на русском
У NASA розповіли цікаві факти про Плутон
У NASA розповіли цікаві факти про Плутон / antimult.ru

Науковці з Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору поділись інформацією про карликову планету Плутон.

Про це NASA написало на своїй сторінці у Twitter.

"А ви знаєте, що Плутон має: блакитне небо, також обертаючі супутники досягає Скелясті гори ️mountains ️a у формі серця льодовик розмір Техас & Оклахома", – йдеться в дописі до фото.

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Головний дослідник "New Horizons" Алан Стерн з Південно-західного науково-дослідного інституту додає, що Плутон, який менший за супутник Землі Місяць втричі, має високі скелясті гори, але вони вкриті червоним снігом.

Гори на Плутоні, вкриті червоним снігом

Гори на Плутоні, вкриті червоним снігом

Окрім того, на Плутоні є льодовик у формі серця, розміром, як штати Техас і Оклахома, що у США.

Небо Плутона – підсвічені сонцем нижні шари атмосфери.

Небо Плутона – підсвічені сонцем нижні шари атмосфери

Теги: LifeStyle Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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