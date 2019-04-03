03:27
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, 2 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      У НАТО мають намір гарантувати прохід суден України через Керченську протоку

      32 Читать новость на русском
      Кей Бейлі Хатчінсон
      Кей Бейлі Хатчінсон / Фото з відкритих джерел

      Постпред Сполучених Штатів при ООН Кей Бейлі Хатчінсон зазначила, що країна повинна мати можливість стримувати Росію у Чорному морі.

      НАТО планує вжити необхідних заходів задля забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку. З цією ж метою організація планує розширити масштаби повітряної розвідки у регіоні Чорного моря.

      Читайте також: Розвороту до Росії не буде: чому новообраний президент не змінить курс на ЄС і НАТО

      Хатчінсон на зустрічі з журналістами у Вашингтоні підтвердила, що глави зовнішньополітичних відомств НАТО узгодять цей пакет заходів на дводенній нараді, яке заплановане на середу в столиці США.

      Мова йде про пакет заходів, який зміцнює розвідку, повітряну розвідку, а також передбачає відправку більшої кількості кораблів країн НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку, Азовське море,
      – сказала Хатчінсон.

      Зокрема, вона наголосила на тому, що ці заплановані організацією кроки вкрай важливі для країн, які є сусідами Росії по чорноморському регіону.

      Також вона зауважила, що наразі потрібно приділити більше уваги для гарантії звільнення цих вод, щоб країни регіону були вільні від російського втручання.

      Росія розміщує оборонні озброєння в Криму, а Крим – це частина України,
      – заявила Хатчінсон.

      Вона також додала, що США і країни-члени НАТО повинні мати можливість протистояти Росії в Чорному морі, та заявила про неприпустимість утримання у в’язниці в Москві українських моряків.

      Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа. Згодом захисники 24 бранців Кремля подали апеляції, проте суд їх відхилив.

      blog_ava
      Чому електорат Тимошенко перейшов до Зеленського: пояснення експерта
      2 квітня
      2165
      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Чорне море НАТО Новини США Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів
      2 квітня , 22:22 Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів
      3241
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      2 квітня , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 3043
      Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      2 квітня , 21:01 Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      Світлана Попова 10940
      Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      2 квітня , 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      Євгенія Мазур 503
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      2 квітня , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      1013
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук