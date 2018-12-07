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      У НАТО назвали, які закони щодо оборонного сектору має ухвалити Україна в 2019 році

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      Україна – НАТО
      Україна – НАТО / Фото з відкритих джерел

      У Північноатлантичному Альянсі назвали п'ять основних напрямів сектора безпеки і оборони, в яких Україна має провести реформи у 2019 році. Серед іншого, йдеться про нові закони щодо СБУ, розвідувальних служб та управління засекреченою інформацією.

      Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков під час дискусії "Український шлях до НАТО: досягнення та майбутні перспективи", пише УНІАН.

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      "По-перше, йдеться про новий закон щодо парламентського комітету із здійснення нагляду (за діяльністю розвідувальних служб і служб безпеки – 24 канал). По-друге, закон про Службу безпеки України, який має зміцнити в рамках реформи ті елементи, що містяться у рамковому законі (про нацбезпеку). По-третє, новий закон про розвідку. По-четверте, щодо управління державними таємницями і засекреченою інформацією", – сказав він. 

      П'ятий напрямок, у якому треба провести реформи, – оборонна промисловість та система державних закупівель у галузі оборони.

      За словами Віннікова, наразі в Україні відбувається перехід від теорії до практики у впровадженні оборонних реформ. І в НАТО їх вважають пріоритетними. 

      Наступними "верстовими стовпами" в Україні мають стати комплексний огляд сектору безпеки і оборони та розвиток професійної військової освіти.

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      До слова, 17 грудня комісія Україна-НАТО обговорить прогрес України в проведенні реформ.

      Нагадаємо, 3 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору" (№9037). У НАТО, коментуючи цей законопроект наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.

      22 листопада Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект. За відповідне рішення тоді проголосувало 311 народних обранців. Згідно із прийнятими змінами, президент стане гарантом реалізації стратегічного курсу держави на членство в ЄС і НАТО. Своєю чергою, Кабмін повинен буде забезпечувати реалізацію стратегічного курсу на членство України в цих організаціях.

      Теги: Новини України Новини політики НАТО Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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