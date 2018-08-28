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У НАТО підтвердили масштабне нарощування ВМС РФ біля берегів Сирії

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У НАТО підтвердили зростання кількості кораблів ВМС РФ біля берегів Сирії
У НАТО підтвердили зростання кількості кораблів ВМС РФ біля берегів Сирії / фото з відкритих джерел

У НАТО підтвердили масштабне збільшення кораблів російського військово-морського флоту у Середземному морі поблизу берегів Сирії.

 Про це заявила речниця генсека Альянсу Оана Лунгеску, передає Haaretz.

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Військово-морський флот Росії надіслав у Середземне море значні військово-морські сили, зокрема кілька кораблів, оснащених сучасними ракетами,
– зазначила вона.

Додамо, що російське "підкріплення" надійшло у той час, коли сирійський президент Башар Асад заявив про підготовку нападу своїх сил на останній великий анклав повстанців Ідліб.

"Ми не будемо спекулювати про намір російського флоту, але важливо, щоб всі дійові особи в регіоні виявляли стриманість і утримувалися від погіршення і без того катастрофічної гуманітарної ситуації в Сирії", – підкреслила  представник НАТО.

Нагадаємо, 25 серпня радник президента США Джон Болтон попередив російську сторону про імовірний авіаудар по Сирії в разі використання хімзброї.

Теги: Новини Росії Новини політики Війна у Сирії НАТО
Джерело: 24 Канал
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