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      У НАТО заявили про необхідність контакту із РФ

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      У НАТО заявили про необхідність контактів із РФ
      У НАТО заявили про необхідність контактів із РФ / Фото з відкритих джерел

      У НАТО вважають, що Альянсу потрібно більше спілкуватись з Російською Федерацією, аби ймовірність конфлікту була нижчою.

      За словами головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті, він лише двічі зустрічався з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим. Однак кілька разів розмовляв із ним по телефон. Про це повідомило видання Associated Press.

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      Він пояснив, що комунікація між НАТО і Москвою в період холодної війни була кращою, ніж зараз. Саме тому альянсу потрібно вести діалог з російською стороною, адже це дасть можливість "розуміти один одного і роз'яснювати, що і чому ми робимо".

      Під час холодної війни ми розуміли сигнали, що подаються один одному. Ми розмовляли. Я не впевнений, що ми розуміємо їх так само добре сьогодні,
      – заявив генерал.

      Скапаротті наголосив, аби ймовірність конфлікту між супротивниками була нижчою, то потрібно знати можливості і наміри один одного. За його словами, спілкування – це "важлива частина стримування".

      Що таке НАТО?НАТО – це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).

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      Теги: Новини України НАТО Новини Росії Україна – Росія
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