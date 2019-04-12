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      У НАТО зробили нову заяву про вступ України в Альянс

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      Україна не зможе пришвидшено вступити у НАТО
      Україна не зможе пришвидшено вступити у НАТО / Фото з відкритих джерел

      Україна не може у короткий термін стати членом Північноатлантичного Альянсу. Тому, аби вступити в НАТО у майбутньому, важливо і далі продовжувати процес реформ, зміцнювати оборонну сферу країни.

      Про це сказала директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова на 12-му безпековому форумі у Києві.

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      Так, з 1949-го року, коли було засноване НАТО, і до сьогодні кількість членів організації зросла з 12 до 29 країн. Це демонструє, що за 70 років Альясн здійснив велику роботу і залишається привабливим для багатьох країн, які зараз бажають приєднатися до нього.

      Маронкова додала, що вступ України до НАТО за прискореною процедурою у разі успішного виконання Річних національних програм співробітництва України з Альянсом неможливий. Найперше – потрібне консенсусне політичне рішення НАТО про надання плану дій щодо членства, який є невід'ємною частиною процесу набуття членства. 

      По-друге, реформи мають бути реалізовані. Не існує короткого шляху до членства в НАТО. Ми маємо інструменти, за допомогою яких ми можемо допомогти і надати підтримку, стимулювати Україну у цих реформах, і йдеться про Річну національну програму,
      – наголосила вона. 

      Окрім того, в НАТО визнають і підтримують євроатлантичні прагнення України.

      "Союзники значною мірою підтримують Україну політично і практично у зміцненні її інституцій у секторі оборони і безпеки, щоби зробити її міцнішою. Усе це є поточною роботою, і ми не можемо спекулювати про будь-які часові рамки або будь-які інші короткі шляхи до членства", – заявила Маронкова.

      Що таке НАТО і як до нього ставляться в Україні?НАТО – це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).

      46% українців проголосували б за вступ до НАТО, 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року. Всього було опитано 6000 жителів України віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

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      Теги: Новини України Новини політики НАТО Реформи
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