У НАТО зробили нову заяву про вступ України в Альянс

Україна не може у короткий термін стати членом Північноатлантичного Альянсу. Тому, аби вступити в НАТО у майбутньому, важливо і далі продовжувати процес реформ, зміцнювати оборонну сферу країни.

Про це сказала директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова на 12-му безпековому форумі у Києві.

Читайте також: ЄС, НАТО чи Росія: куди приведе Україну зовнішня політика нового президента

Так, з 1949-го року, коли було засноване НАТО, і до сьогодні кількість членів організації зросла з 12 до 29 країн. Це демонструє, що за 70 років Альясн здійснив велику роботу і залишається привабливим для багатьох країн, які зараз бажають приєднатися до нього.

Маронкова додала, що вступ України до НАТО за прискореною процедурою у разі успішного виконання Річних національних програм співробітництва України з Альянсом неможливий. Найперше – потрібне консенсусне політичне рішення НАТО про надання плану дій щодо членства, який є невід'ємною частиною процесу набуття членства.

По-друге, реформи мають бути реалізовані. Не існує короткого шляху до членства в НАТО. Ми маємо інструменти, за допомогою яких ми можемо допомогти і надати підтримку, стимулювати Україну у цих реформах, і йдеться про Річну національну програму,

– наголосила вона.

Окрім того, в НАТО визнають і підтримують євроатлантичні прагнення України.

"Союзники значною мірою підтримують Україну політично і практично у зміцненні її інституцій у секторі оборони і безпеки, щоби зробити її міцнішою. Усе це є поточною роботою, і ми не можемо спекулювати про будь-які часові рамки або будь-які інші короткі шляхи до членства", – заявила Маронкова.

Що таке НАТО і як до нього ставляться в Україні?НАТО – це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).



46% українців проголосували б за вступ до НАТО, 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року. Всього було опитано 6000 жителів України віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.