У Нацбанку поділилися неприємними новинами щодо інфляції

У січні рівень інфляції в Україні неабияк виріс у річному вимірі. За попередніми оцінками, високі темпи інфляції збереглися і в лютому, тому Нацбанку підвищує облікову ставку до 17% річних.

Про це повідомляє пре-служба держрегулятора.

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"У січні 2018 року споживча інфляція пришвидшилась до 14,1% у річному вимірі і, відтак, перевищила траєкторію прогнозу Національного банку. За попередніми оцінками, високі темпи інфляції збереглися і в лютому. Це насамперед зумовлено вищими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на продукти харчування та послуги. Також до цього призвело підвищення цін на паливо через суттєвіше подорожчання нафти на світових ринках і послаблення гривні у попередні місяці", – зазначають у НБУ.

Крім того, представники фінустанови зауважили, що базова інфляція у січні пришвидшилась до 9,8% у річному вимірі.

"Це стало результатом дії низки факторів: збільшення виробничих витрат унаслідок подальшого зростання заробітної плати високими темпами, послаблення гривні протягом кількох попередніх місяців та прискорення споживчого попиту", – підкреслюється у дописі.

Водночас у Нацбанку додають, що у зв’язку із ситуацією, яка склалася правління банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 17% річних з 02 березня 2018 року.

Проведення Національним банком більш жорсткої монетарної політики з жовтня минулого року протидіяло зростанню інфляційного тиску. Як і очікувалося, підвищення облікової ставки стимулювало зростання процентних ставок за операціями банків та збільшення привабливості гривневих фінансових інструментів. Це, зокрема, сприяло активному притоку іноземного капіталу у державні цінні папери в національній валюті. Варто зазначити, що потоки короткострокового капіталу можуть за певних умов бути досить волатильними та створювати ризики для зовнішньої стійкості економіки. Однак наразі Національний банк оцінює такі ризики як низькі,

– переконує держрегулятор.

Також у НБУ зазначили, що внаслідок приходу валюти в Україну (від не її жителів та завдяки експорту) зміцнився курс гривні, але водночас курс долара послабився на світових валютних ринках, тому, "якщо розглядати динаміку курсу гривні загалом до кошика валют – основних торговельних партнерів України, вона поки що не створює передумов для більш швидкого зниження інфляці".

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"Інфляційні ризики все ще залишаються актуальними. Серед них: висока вразливість економіки України у зв’язку з тим, що продовжує відтерміновуватися отримання чергового траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, підвищені інфляційні очікування економічних агентів; суттєві темпи зростання споживчого попиту. Відповідно, з огляду на необхідність нівелювання впливу окреслених ризиків та стримання інфляційного тиску, Національний банк вважає за необхідне підвищити облікову ставку до 17% річних", – резюмують у Нацбанку.