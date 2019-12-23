У Нацбанку провели гучний новорічний корпоратив: з'явилося відео з напівоголеними дівчатами

У суботу, 21 грудня, у будівлі Національного банку відбувся новорічний корпоратив. На відео, яке зараз шириться мережею видно, що українських держслужбовців "розігрівали" напівоголені танцівниці.

Відео зі святкувань виклав у своєму телеграм-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

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За його словами, таке свято для своїх підопічних організували голова НБУ Яків Смолій та його заступниця Катерина Рожкова. Також Дубінський назвав усе це дійство "деградацією Нацбанку".

На кадрах, які оприлюднив політик, видно, що танцівниці розважають публіку, стоячи на перилах другого поверху головної операційної зали Національного банку України. Водночас у залі голосно грає клубна музика.

Зауважимо, що ця зала, як і всі в будівлі НБУ, є режимним об'єктом із обмеженим доступом.

До слова, нещодавно гучний корпоратив провела найбільша політсила у парламенті та водночас пропрезидентська партія "Слуга народу". Захід пройшов у столичному виставкому центрі "Парковий", а обійшовся він "слугам народу" у майже 1 мільйон гривень.

Цікаво, що вхід на корпоратив був платним. Квиток коштував 2,5 тисяч гривень. Щоправда, як запевнило керівництво партії, ці гроші мають піти на благодійність. Розважали ж нардепів відома телеведуча Катерина Осадча, а також українські співачки Jerry Heil та Тіна Кароль.

Відомо, що на корпоратив завітали Президент України Володимир Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Богдан і, ймовірно, перший помічник президента Сергій Шефір.

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