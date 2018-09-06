У Національному академічному театрі імені Івана Франка відкрився 99 сезон

Відверто про поновлення на рідній землі. Вистава "Очищення" стане першою прем'єрою 99-го сезону Національного академічного театру Імені Івана Франка.

На прикладі життя однієї жінки, глядачам продемонструють всі катаклізми, які пережила Естонія на шляху до незалежності.

"ХХ століття, 30-ті роки, потім 50-ті, потім 90... І на цьому фоні простежується доля жінки. Про внутрішній світ жінки, про нерозв’язну проблему, яка волає до небес, щоб бути оголошеною", – сказав режисер-постановник вистави Григорій Гладій.

Головна героїня Аліїде особисто пережила нелюдські страждання та наслідки депортації "ворогів народу" до Сибіру. Її одержиме кохання до одного із "лісових братів" Ханса керує не лише вчинками героїні, а й переходить до категорії кармічного гріха, за який розплачується кожне наступне покоління їхньої родини.

"Душу примушує не те, що працювати, а кричати. Нам дуже хочеться, щоб все те, що там є, щоб воно зачепило душу кожної людини, щоб людина подумала, як вона живе, як ми живемо", – зазначила народна артистка України Поліна Лозова.

"Очищення" – друга вистава режисера Григорія Гладія у театрі імені Івана Франка. Він поставив її за мотивами роману відомої фінської авторки Софі Оксанен. Попри це, кожен зможе знайти аналогію з трагічними подіями і втратами, які переживає нині наша країна.

Знаєте, зарубіжний досвід для нас дуже цінний. Ми дуже довго варилися в матеріалі, який був закритий кордонами радянського союзу. На сьогоднішній день в нас є можливість поспілкуватися з іншою естетикою,

– пояснив генеральний директор-художній керівник театру ім. І.Франка Михайло Захаревич.

Побачити прем’єру вистави "Очищення" глядачі зможуть 6, 8 та 21 вересня.