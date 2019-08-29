У Нацполіції звільнили керівників главків чотирьох областей

Керівництво Нацполіції звільнило начальників чотирьох обласних главків Національної поліції в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.

У Нацполіції повідомили, що таке рішення було прийнято відповідно до висновків розширеного засідання колегії МВС України, яке відбулося у п'ятницю, 23 серпня.

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Отже, екс-керівника Нацполіції Львівщини Валерія Середу призначили начальником Департаменту забезпечення діяльності глави Національної поліції України.

Колишнього начальника Нацполіції в Житомирській області В'ячеслава Печененка призначили до центрального апарату Національної поліції України.

Також наразі вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками головних управлінь Нацполіції у Запорізькій та Закарпатській областях.

Колегія МВС

23 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на колегії Міністерства внутрішніх справ звернувся до голови Нацполіції Сергія Князєва, щоб той вказав на керівників областей, де зафіксовано найгірші показники у розкритті злочинів.

Тоді Князєв заявив, що "зважаючи на сукупність допущених недоліків в організації роботи з протидії злочинності, є суттєві нарікання на керівників головних управлінь Львівської, Закарпатської, Запорізької, Житомирської областей".

Він наголосив, що "готовий прийняти кадрові рішення щодо цих зазначених керівників", після чого Аваков зауважив, що ці керівники повинні шукати нову роботу.

Про що ще говорили на нараді правоохоронців?Під час наради голова Національної поліції Сергій Князєв відзвітував про роботу копів. Зокрема, він зазначив, що попри зниження числа тяжких злочинів, кожне десяте вбивство залишається нерозкритим, а у деяких областях відзначається дуже високий рівень злочинів, пов'язаних з викраденням автомобілів.



Крім того, обговорювалося питання того, що робити з вилученими правоохоронцями наркотичними речовинами. Арсен Аваков зазначив, що було б непогано їх позбутися, і жартома запропонував міністру фінансів Оксані Маркоровій продати їх у Росії.



До того ж, міністр внутрішніх справ анонсував обговорення щодо створення служби фінансових розслідувань.