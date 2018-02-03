У Нацполіції анонсували створення нового підрозділу, який боротиметься із "злодіями в законі"
Сформується новий департамент до кінця року. А його основними завданнями – буде робота по боротьбі з організованою злочинністю.
Про це сьогодні, 3 лютого, під час наради керівництва Департаменту кримінальної розвідки, повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.
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Наразі вже погоджено стратегію створення цього підрозділу. До кінця цього року очікуємо завершення його формування,
– зазначив Аброськін.
Для несення служби у новоствореному підрозділі усі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.
Крім того, під час наради В'ячеслав Аброськін відзначив працівників Департаменту кримінальної розвідки, які повернули Україні викрадений унікальний стародрук "Апостол".
Нагадаємо, у травні 2016 року з Національної бібліотеки України імені Вернадського було викрадене друковане видання "Апостол" Івана Федорова. У квітні того ж року поліція затримала 4 фігурантів справи у одному із столичних ресторанів. Вони намагалися продати викрадену книгу.
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