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У Нацполіції назвали шокуючу кількість дітей, які потонули 30 травня

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В Україні протягом 30 травня потонуло 5 дітей
В Україні протягом 30 травня потонуло 5 дітей / Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 30 травня, у результаті трагічних випадків на воді на території Волині, Вінниччини, Тернопільщини та в Києві загинули 5 дітей.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у Facebook.

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Приймаючи сьогодні зранку, 31 травня, чергування за минулу добу, був шокований кількістю смертей наших дітей в результаті трагічних випадків на воді. Лише за один день, 30 травня, загинули 5 хлопців. Ще й літо не почалося, а вже стільки трагедій,
– розповів правоохоронець.

Зокрема, за його словами, на Волині в двох районах у ставках втопилися два хлопчики – 2009 р.н та 2010 р.н. На Вінниччині потонув хлопчик 2010 р.н., на Тернопільщині – хлопчик 2011 р.н., а у Києві – хлопець 2004 р.н.

"Звертаюсь до всіх батьків - будьте уважні до своїх дітей, переконаний, що не можна дітям без нагляду знаходитися біля водоймів. Пояснюйте правила безпеки на воді, тільки так можна буде їм зберегти життя", – наголосив Аброськін.

 

Теги: Діти Новини України Поліція Жертви Неповнолітні Новини Києва Вінниця Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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