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У Нацполіції повідомили, що кількість ДТП у порівнянні з минулим роком зменшилася на 8 тисяч

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Кількість ДТП за аналогічний періодом минулого року зменшилася на 10 відсотків
Кількість ДТП за аналогічний періодом минулого року зменшилася на 10 відсотків / npu.gov.ua

За словами очільника Нацполіції Сергія Князєва, упродовж семи місяців цього року кількість дорожньо-транспортних пригод у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 10 відсотків.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції з посиланням на заяву голови Нацполіції Сергій Князєв під час селекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів.

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Зазначається, що у 2017 році зареєстровано понад 89 тисяч ДТП, у 2018 році – близько 81 тисячі аварій. Крім того, правоохоронці зафіксували зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими – з 14 тисяч у 2017 році до 12 тисяч – у 2018-му.

У минулому році на патрулювання доріг вийшли екіпажі патрульної поліції та групи реагування патрульної поліції. І ми вже маємо позитивні зрушення. Кількість ДТП у порівнянні з минулим роком зменшилася на 8 тисяч. Це – реальні результати роботи блоку превенції упродовж семи місяців цього року,
– підкреслив Сергій Князєв.

Князєв, нацполіція, аварії
Кількість ДТП у порівнянні з минулим роком зменшилася на 8 тисяч

Також очільник Нацполіції зазначив, що в кількох областях держави зафіксовано збільшення кількості ДТП, починаючи з 21 липня цього року. 

Сергій Князєв наголосив на необхідності аналізу кожної окремо взятої дорожньо-транспортної пригоди. Такий аналіз допоможе виявити причини скоєння ДТП та працювати над їхнім усуненням, а також більш ефективно розташувати наряди поліції.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що на території держави за сім місяців зареєстровано 239 ДТП з постраждалими, що сталися з вини водіїв автобусів. Травмовано 440 осіб, ще 30 осіб загинуло.

З 23 липня 2018 року і до особливого розпорядження розпочалось широкомасштабне проведення на території держави комплексу цільових заходів під умовною назвою "Перевізник". Станом на 6-те серпня цього року було оглянуто майже 48,3 тисячі транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів.

Серед них виявлено понад 1,2 тисячі технічно несправних автобусів, що становить близько 2,5 відсотків від усіх оглянутих транспортних засобів. З цієї кількості виявлено 214 одиниць, переобладнаних із порушенням відповідних правил, норм і стандартів,
– наголосив Олексій Білошицький.

Нацполіція, олексій білошицький, дтп
За час проведення операції виявлено понад 1,2 тисячі несправних автобусів

Зазначається, що за час проведення операції виявлено понад 9,6 тисячі порушень Правил дорожнього руху та Правил перевезення пасажирів. Зокрема, виявлено 35 фактів керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 357 – керування автобусами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль, ще 301 факт – керування без необхідних документів.

Також працівники поліції виявили 77 випадків перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв або без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів. Крім того, виявлено 197 фактів порушень порядку провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів.

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Наразі згідно зі статтею 265-2 КУпАП тимчасово затримано вісім автобусів. Складено 116 адмінматеріалів відносно посадових осіб за статті 128 (Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством), ст. 129 (Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів) та ст. 188-28 КУпАП (Невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Нацполіції). Водночас правоохоронці видали 39 вимог (приписів) посадовим особам щодо усунення недоліків.

Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Сергій Князєв
Джерело: 24 Канал
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