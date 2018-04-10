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У Нацполіції спростять вимоги до кандидатів під час відбору на службу

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У Нацполіції спростять вимоги до кандидатів на службу
У Нацполіції спростять вимоги до кандидатів на службу / 24 канал

У Національній поліції спростять підхід до оцінювання кандидатів при відборі на службу. Тепер ті, хто не здали нормативи, зможуть повторно скласти цей іспит.

Про це розповів голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба відомства.

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Основний "відсів" кандидатів відбувається під час здачі нормативів. Відтак, тим кандидатам, які не вклалися у норматив на долі секунд, даватимуть змогу пройти іспит повторно за декілька місяців,
– сказав Князєв.

Голова Нацполіції додав, що за кордоном така практика під час відбору працівників до поліції існує давно. Він зазначив, що, якщо кандидат вмотивований і має бажання служити в поліції, але на фінальному іспиті не вкладається у норматив на декілька секунд, йому дають можливість "підтягнути" свої навички. Після кількох місяців додаткової підготовки він знову здає іспит і, в разі успішної здачі, кандидат вступає на службу до лав поліції.

"Я вважаю, нам необхідно змінити підхід і давати шанс кандидату "підтягнути" за декілька місяців рівень своєї підготовки до належного рівня", – додав голова Нацполіції.

Також Сергій Князєв зазначив, що на цей момент в Академії навчаються 185 курсантів з 12 регіонів України. Серед них – слухачі з Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Київської, Івано-Франківської, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, нещодавно у Нацполіції повідомили, коли їхні підрозділи запрацюють у Криму. У відомстві зазначають, що комплектування поліцейських підрозділів на півострові дозволить ефективно протидіяти, у тому числі, і діяльності сил, які запускаються спецслужбами РФ на територію материкової частини України.

Теги: Новини України Новини політики Поліція Сергій Князєв
Джерело: 24 канал
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