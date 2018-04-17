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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У НАЗК обіцяють відтермінувати подання декларацій деяким силовикам, що воювали на Донбасі

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Національне агентство із запобігання корупції розробило документ, який надає преференції тим силовикам, які вчасно не подадуть свої декларації. Для цього їм треба поїхати у відрядження на Донбас.

До того ж, більшість інформації про майно силовиків, що були в зоні бойових дій не буде доступно загалу. В НАЗК пояснюють, що це задля безпеки самих декларантів. Бо, мовляв, вони бойові співробітники.

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Прокурор Головної військової прокуратури України Максим Крим є публічною особою. Його знають всі, хто цікавиться долею Віктора Януковича. Максим Крим представляє обвинувачення у справі про державну зраду екс-президента втікача.

Але його цьогорічної декларації на сайті НАЗК ви не знайдете. Про це подбав його керівник Анатолій Матіос та керівництво НАЗК. Так само вчинили і з декларацією заступника Матіоса Дмитра Борзих. Публічним його прізвище стало ще тоді, коли журналісти у 2013 році побачили в нього ручку за 1,5 тисячі доларів. Його декларацію, як і сотні інших прокурорських, з сайту вилучили як секретні. Мовляв, робота небезпечна, загроз багато.


Декларація Дмитра Борзих

Член Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталія Корчак зазначає, що самі декларації є, їх вилучили з реєстру, а прибрали з публічної частини. Вона обіцяла, що все буде перевірено, але орендований будинок Борзих, який він офіційно не міг би собі дозволити на прокурорську зарплатню, а також елітне незадеклароване майно його співмешканки, знайшли не перевіряльники, а журналісти. Були в декларації Борзих і інші порушення.

В першій декларації пан Дмитро подав, що він живе з мамою, а в другій декларації мама зникла. От тільки мама за цей час майже на 400 квадратів будинок під Києвом побудувала,
– зазначила член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

Та в декларації НАЗК порушень не знайшло. І навіть не брались її перевіряти. А тепер в Агентстві опікуються правоохоронцями, які їздять у відрядження в зону бойових дій та силовиками-переселенцями. В агентстві розробили законопроект, який дозволяє поліцейським і прокурорам не подавати декларації вчасно.

В нас починається легалізація неподання декларації правоохоронцям. Що говорять в НАЗК? Що ми розробимо спеціальний порядок подачі декларації для цих людей. Це брехня, вони за 3 роки не розробили спеціальний порядок подачі декларацій для працівників СБУ, тому досі вони не подають декларації,
– сказала Устінова.

Громадськість вважає, що таким чином позбутись від обов'язку звітувати про доходи зможуть не лише ті поліцейські чи прокурори, які їздять в зону бойових дій сьогодні, але й ті, які оформлять туди відрядження. Навіть на мінімальний строк. Крім того, в законопроекті є ще декілька норм, які ускладнять роботу журналістів. В реєстрі не відображатиметься посада та місце, де розташоване майно правоохоронця.

Там же не йдеться про те, що не треба зазначати, що особа працює в якомусь Міністерстві чи що претендує на посаду, яка вимагає подання декларації,
– прокоментував член НАЗК Ігор Степанов.

Основним завданням НАЗК є перевірка декларацій. За два роки роботи з 1,5 мільйона поданих перевірили всього близько 200. НАБУ розслідує справу проти екс-голови НАЗК про брехню в декларації. Іншого члена НАЗК звинуватили в навмисному ігноруванні порушень в понад 300 деклараціях. Все вище керівництво звинувачують у виконуванні вказівок з Адміністрації Президента. Водночас, члени антикорупційного органу пишуть закон з нормами, які самі визнають ризикованими.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України НАЗК е-декларування Анатолій Матіос
Джерело: 24 Канал
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