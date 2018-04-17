У НАЗК обіцяють відтермінувати подання декларацій деяким силовикам, що воювали на Донбасі

Національне агентство із запобігання корупції розробило документ, який надає преференції тим силовикам, які вчасно не подадуть свої декларації. Для цього їм треба поїхати у відрядження на Донбас.

До того ж, більшість інформації про майно силовиків, що були в зоні бойових дій не буде доступно загалу. В НАЗК пояснюють, що це задля безпеки самих декларантів. Бо, мовляв, вони бойові співробітники.

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Прокурор Головної військової прокуратури України Максим Крим є публічною особою. Його знають всі, хто цікавиться долею Віктора Януковича. Максим Крим представляє обвинувачення у справі про державну зраду екс-президента втікача.

Але його цьогорічної декларації на сайті НАЗК ви не знайдете. Про це подбав його керівник Анатолій Матіос та керівництво НАЗК. Так само вчинили і з декларацією заступника Матіоса Дмитра Борзих. Публічним його прізвище стало ще тоді, коли журналісти у 2013 році побачили в нього ручку за 1,5 тисячі доларів. Його декларацію, як і сотні інших прокурорських, з сайту вилучили як секретні. Мовляв, робота небезпечна, загроз багато.



Декларація Дмитра Борзих

Член Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталія Корчак зазначає, що самі декларації є, їх вилучили з реєстру, а прибрали з публічної частини. Вона обіцяла, що все буде перевірено, але орендований будинок Борзих, який він офіційно не міг би собі дозволити на прокурорську зарплатню, а також елітне незадеклароване майно його співмешканки, знайшли не перевіряльники, а журналісти. Були в декларації Борзих і інші порушення.

В першій декларації пан Дмитро подав, що він живе з мамою, а в другій декларації мама зникла. От тільки мама за цей час майже на 400 квадратів будинок під Києвом побудувала,

– зазначила член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

Та в декларації НАЗК порушень не знайшло. І навіть не брались її перевіряти. А тепер в Агентстві опікуються правоохоронцями, які їздять у відрядження в зону бойових дій та силовиками-переселенцями. В агентстві розробили законопроект, який дозволяє поліцейським і прокурорам не подавати декларації вчасно.

В нас починається легалізація неподання декларації правоохоронцям. Що говорять в НАЗК? Що ми розробимо спеціальний порядок подачі декларації для цих людей. Це брехня, вони за 3 роки не розробили спеціальний порядок подачі декларацій для працівників СБУ, тому досі вони не подають декларації,

– сказала Устінова.

Громадськість вважає, що таким чином позбутись від обов'язку звітувати про доходи зможуть не лише ті поліцейські чи прокурори, які їздять в зону бойових дій сьогодні, але й ті, які оформлять туди відрядження. Навіть на мінімальний строк. Крім того, в законопроекті є ще декілька норм, які ускладнять роботу журналістів. В реєстрі не відображатиметься посада та місце, де розташоване майно правоохоронця.

Там же не йдеться про те, що не треба зазначати, що особа працює в якомусь Міністерстві чи що претендує на посаду, яка вимагає подання декларації,

– прокоментував член НАЗК Ігор Степанов.

Основним завданням НАЗК є перевірка декларацій. За два роки роботи з 1,5 мільйона поданих перевірили всього близько 200. НАБУ розслідує справу проти екс-голови НАЗК про брехню в декларації. Іншого члена НАЗК звинуватили в навмисному ігноруванні порушень в понад 300 деклараціях. Все вище керівництво звинувачують у виконуванні вказівок з Адміністрації Президента. Водночас, члени антикорупційного органу пишуть закон з нормами, які самі визнають ризикованими.