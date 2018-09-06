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У НБУ розповіли, скільки грошей заробітчани переказали в Україну

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Заробітчани
Заробітчани / Фото з відкритих джерел

За 7 місяців, з січня по липень 2018 року, заробітчани передали в Україну 6,35 мільярдів доларів.

Про це заявив глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Ми прогнозуємо, що до кінця року Україна отримає від "заробітчан" понад 11 мільярдів доларів, за сім місяців цифра, за нашою інформацією, становить 6,35 мільярдів в еквіваленті", – заявив Смолій.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав, що кожного року з України за кордон виїжджає близько 1 мільйона громадян України. 

"У нас дійсно катастрофічна ситуація. Приблизно мільйон українців виїжджають щороку. Ми вважаємо, що, на жаль, ця тенденція найближчим часом збережеться", – заявив Клімкін. 

Нагадаємо, Україна входить у топ-10 країн-донорів мігрантів у світі. За даними Центру економічної стратегії, більше 4 млн українців (експерти кажуть майже 5) є трудовими мігрантами, тобто виїжджають працювати за кордон (тобто близько 16% працездатного населення). Одночасно за кордоном перебувають близько 2,6-2,7 млн осіб.

Згідно опитування, проведеного 24 каналом, більше всього українці бояться, що розлука з рідними і особливо дітьми завдасть їм психологічної травми – так вважать 47% читачів сайту 24 каналу. Ще 43% вважають таку роботу ризикованою. І лише 10% не хочуть працювати за кордоном, так як там дорожче життя.

Теги: Новини України Гроші Яків Смолій НБУ Заробітчани
Джерело: 24 Канал
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