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У НБУ забили на сполох: шахраї створили фейкову криптогривню

236 Читать новость на русском
Шахраї
Шахраї "створили" криптогривню / cryptojournal

В Україні ще не створили свою національну криптовалюту, а шахраї вже її підробляють. Днями з'явилась інформація про те, що Нацбанк запустив свій проект на Blockchain – українську криптовалюту, яку назвали eUAH.

Про це пише LIGA.net.

Читайте також: Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти

Сайт шахрайського проекту eUAH зареєстрували зовсім недавно – 16 березня.

У 2018 році заплановано випустити у вільний обіг до 10% запасу токенів. Електронна гривня розпочала жити!
– писали його творці.

Як повідомляють у ЗМІ, імена "засновників" – невідомі, проте, в описі йдеться, що ініціаторами випуску криптогривні є українські держоргани: Держагентство з питань e-government, Національний банк України та Мін'юст.

криптогривня електронна гривня фейк
Така інформація з'явилася на фейковому сайті про крипто-гривню

У прес-службі Нацбанку відхрестились від eUAH. У відомстві уточнили, що їхній пілотний проект зі створення національної грошової одиниці України у цифровому форматі з використанням технології Blockchain зараз перебуває на стадії розробки та аналізу.

"Ми не виносимо його на загал та проводимо на умовах волонтерства", – уточнили у НБУ.

Нагадаємо, нещодавно у Черкасах з'явилась нова схема шахрайства. Аферисти дізнаються номер телефону, до якого прив'язана банківська карта, і звертаються у відділення оператора мобільного зв'язку для отримання дубліката сім-картки.

Теги: Новини України Гроші Шахрайство НБУ Криптовалюта Гривня
Джерело: 24 Канал
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