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У небі над окупованим Кримом помітили літаки зі спеціального загону "Росія"

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28 серпня у небі над окупованим Кримом спостерігалася незвична повітряна активність
28 серпня у небі над окупованим Кримом спостерігалася незвична повітряна активність / Соцмережі

28 серпня над Чорним морем біля окупованого Криму можна було помітити американський літак управління та зв'язку з атомними підводними човнами з балістичними ракетами, а потім тут з'явилися три авісудна, входять до "Спеціального льотного загону "Росія", який обслуговує адміністрацію президента РФ.

Про це сповістив голова спостережної ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, над Чорним морем поблизу окупованого Криму спостерігається незвична повітряна активність.

"28 серпня над Чорним морем та, зокрема, біля окупованого Криму чергував не звичайний літак морської розвідки ВМС США Lockheed P-3 Orion , а Boeing E-6 Mercury, що є літаком управління та зв'язку на основі Boeing 707-320. Він є призначеним для забезпечення резервної системи зв'язку з атомними підводними човнами з балістичними ракетами (ПЛАРБ), а також використовується як повітряний командний пост об'єднаного стратегічного командування ВС США (USSTRATCOM)", – підкреслив фахівець.

Водночас він додає, що близько 15:00 у цей район з російського Внуково прилетів літак ТУ-134 АК (АК означає, що салон обладнано спецапаратурою – 24 канал), а трохи пізніше з'явилися ще одразу 2 спецборти: Ту-214 SR – літак ретранслятор (вузол звязку) та Ту-214 PU – пункт управління.

"Ці всі сьогоднішні три літаки входять до "Спеціального льотного загону "Росія", який обслуговує адміністрацію президента РФ", – констатував Клименко.

Також він опублікував відповідні скріншоти з ресурсу Flightradar, де можна стежити за рухом літаків.

До слова, нещодавно винищувачі ВПС Великобританії помітили у небі над Чорним морем російський літак Бе-12, що прямував із Криму та є протичовновим. 

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини США авіація
Джерело: 24 Канал
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