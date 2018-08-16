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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

У ніч на 20 серпня в магазинах АТБ стартує продаж квитків на шоу Іглесіаса

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Прес-конференція на НСК "Олімпійський"
Прес-конференція на НСК "Олімпійський"

30 вересня 2018 року на НСК "Олімпійський" відбудеться концерт Енріке Іглесіаса.

Включення української столиці в світове турне артиста здійснено з ініціативи торгової мережі "АТБ", яка таким чином має намір привітати всіх своїх клієнтів і покупців з 25-річчям компанії. Директор з маркетингу ТОВ "АТБ-Маркет" Костянтин Мельников каже, що концерт Іглесіаса на "Олімпійському" стане головною культурною подією року в Україні, масштабним і яскравим шоу любові, яке розтопить жіночі серця.

"По-перше, цієї осені компанії АТБ виповнюється 25 років, і ми хочемо відзначити день народження весело разом з нашими покупцями. По-друге, АТБ, як один з найбільших бізнесів в Україні, не тільки робить доступними для співвітчизників продукти харчування, а й є драйвером українських культурних проектів", – заявив Костянтин Мельников в ході прес-конференції на НСК "Олімпійський" 15 серпня.

У 2017 році АТБ стала найбільшим видавцем, опублікувавши на українській мові книгу рекордним для країни тиражем в 400 тисяч екземплярів. Ця подія була зафіксована в Книзі рекордів України. А на початку 2018 року компанія опублікувала дитячу книгу Льюїса Керрола з доповненою реальністю.

"Організація концерту зірки світової величини на найбільшому майданчику країни є продовженням цієї логіки. Ми в рамках даного проекту хочемо відкрити двері в нашу країну для представників світової музичної культури", – підкреслив Костянтин Мельников.

Шоу Енріке Іглесіаса вже має всі шанси стати найбільшою музичною подією в Україні. Однак організатори сподіваються вписати його і в історію світового прокатного бізнесу.

"Наскільки нам відомо, такий підхід до організації подій ще не застосовував ніхто в світі. Коли ініціатором концерту виступає ритейлер, то це відкриває принципово нові можливості і для зниження вартості квитків, і для їх продажу, і для інформування покупців. Віримо, що цей новий підхід стане проривним, і концертів зірок в Україні стане більше", – сказав Мельников.

Унікальність проекту – в системі реалізації квитків, аналогів якої немає в світі. Учасники програми лояльності АТБ можуть замовити на касі сертифікат за фіксованою ціною. З урахуванням 50% знижки його вартість складе 799 грн. Після цього потрібно на інтернет-майданчику Concert.ua обміняти сертифікат на квиток, бронюючи на свій розсуд сектор і місце. Сертифікати надійдуть у продаж в ніч з 19-го на 20-е серпня.

Теги: Новини України Концерти
Джерело: 24 Канал
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