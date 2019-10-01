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      У нічному клубі влаштували дискотеку для пенсіонерів: відео

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      У Львові для старшого покоління влаштували вечірку. Були конкурси, драйвові виступи та танці. Так, 150 пенсіонерів підкорювали танцмайданчик у Malevich.

      Дискотека розпочалася під гаслом "Завжди молоді". Ані зморшки, ані поважний вік не заважав літнім львів'янам розважатися.

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      Але перед дискотекою та шаленими танцями відбулося кілька виступів. Зокрема, під оплески глядачів на сцену вийшов колектив "Драйвові хопери" – жінки станцювали хіп-хоп.

      Я минулого тижня почув таку фразу, що формула бабусі — це є діти, внуки і город. Ми хочемо цю формулу переламати і показати, що крім такого типового відпочинку, є також активне та цікаве дозвілля,
      – сказав директор центру соцобслуговування Львова Віталій Браславський.

      А найстаршому учаснику вечірки, якому незабаром виповниться 92, навіть вручили мохіто — щоправда, безалкогольне. 

      Такі вечірки Міський територіальний центр соціального обслуговування влаштовує вже шість років поспіль.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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