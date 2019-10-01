У нічному клубі влаштували дискотеку для пенсіонерів: відео

У Львові для старшого покоління влаштували вечірку. Були конкурси, драйвові виступи та танці. Так, 150 пенсіонерів підкорювали танцмайданчик у Malevich.

Дискотека розпочалася під гаслом "Завжди молоді". Ані зморшки, ані поважний вік не заважав літнім львів'янам розважатися.

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Але перед дискотекою та шаленими танцями відбулося кілька виступів. Зокрема, під оплески глядачів на сцену вийшов колектив "Драйвові хопери" – жінки станцювали хіп-хоп.

Я минулого тижня почув таку фразу, що формула бабусі — це є діти, внуки і город. Ми хочемо цю формулу переламати і показати, що крім такого типового відпочинку, є також активне та цікаве дозвілля,

– сказав директор центру соцобслуговування Львова Віталій Браславський.

А найстаршому учаснику вечірки, якому незабаром виповниться 92, навіть вручили мохіто — щоправда, безалкогольне.

Такі вечірки Міський територіальний центр соціального обслуговування влаштовує вже шість років поспіль.