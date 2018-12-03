У Нідерландах хлопчик, що подає м'ячі, завадив команді забити гол: відео
У чемпіонаті Нідерландів (Ередивізії) хлопчик, який подає м'ячі, завадив команді забити гол.
Після однієї з небезпечних атак ПСВ голкіпер "Фейєноорда" Бейлі вибив м'яч кулаками. Болбой господарів, вирішивши, що м'яч точно полетить в аут, викинув на поле другий м'яч.
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Та м'яч після удару гравця ПСВ не вилетів за межі поля, тим самим заплутав футболістів і не дав ПСВ зрівняти рахунок.
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Нагадаємо, що в рамках 19-го туру Чемпіоншипа стався курйозний епізод у матчі "Сток Сіті" – "Дербі Каунті". Один з гравців покусав суперника.
Джерело: 24 Канал
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